– Røret går gjennom massene som ligger her, og det kan briste når som helst. Da er bekken ødelagt, sier Morten Tveit i Naturvernforbundet.

Han står og ser på det som er Tromøyas tredje beste oppvekstplass for sjøørett.

Entreprenøren Arendal Anlegg AS har nå blitt politianmeldt av Fylkesmannen i Agder etter at de la steinmasser i ørretbekken på Tromøya.

Torbjørn Nilsen i planutvalget i Arendal kommune. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Hvis hele røret skulle kollapse, vil denne bekken forsvinne, og det vet vi ikke konsekvensene av, fortsetter Tveit.

Det var Arendal kommune som ga dispensasjon til entreprenøren om å legge steinmassene i bekken, men det er bare Fylkesmannen som har en slik myndighet.

– Dette er gjort for å hindre tungtransport på veien. Det er en svært belastet vei, men mye barn og biler, sier Torbjørn Nilsen, i planutvalget i Arendal kommune.

Nilsen mener at når rørene blir fjernet, vil det ble en åpen bekk, noe han tror også Naturvernforbundet ønsker.

– Vi ville utsatt oss for større ulemper hvis vi ikke ga dispensasjon nå. For da ligger det så lite inntekter i å få steinen fjernet, at steinen kunne blitt liggende mye lengre, sier Nilsen.

Dette er steinmassene som er dumpet på Tromøya i Arendal. Foto: Leif Dalen / NRK

Mener de ikke har gjort noe ulovlig

Karl Stian Løvås hos entreprenør Arendal Anlegg AS sier de ikke har gjort noe ulovlig, og mener myndighetene må avgjøre om han har bommet på konkrete momenter i søknaden.

– Vi unngår å kjøre ca. 3000 lastebillass over Tromøybrua, fremfor å hente knust masse tilbake igjen fra for eksempel Stoa til Alveberget, sier Løvås.

Naturvernforbundet mener ørretbekken ikke var lagt inn på kartet da entreprenøren skrev søknaden om å legge massen i bekken.

– Vi har gjort det vi kan for å gjøre det riktig, fortsetter Løvås.

– Vi var tidlig ute med dialog, og har vært i møte med grunneiere, Norges Jeger- og Fiskeforbund og Naturvernforbundet, sier Hilde Løvås i entreprenørselskapet .

Hun forteller at Jeger- og Fiskeforbundet var strålende fornøyd med den løsningen de hadde.

Ørreten trekker opp i denne bekken for å gyte. Foto: Leif Dalen / NRK

Sjokkert over responsen

Løvås mener det er viktig å få fram at grunneieren ønsker å drive tomten videre.

– Dette er bare midlertidig, og skal ikke se slik ut. Det er ikke lang tid før denne bekken er tilbake i bedre stand enn den var før, mener Løvås.

Løvås vil avslutte med å si at hun blir sjokkert over responsen de får.

– Det treffer ganske hardt, for vi utfører en god jobb og vil skape noe bra på Tromøyene. Og dette er straffen vi sitter igjen med.

Hverken Fylkesmannen eller politiet ønsker å kommentere saken overfor NRK.