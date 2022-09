– Det å investere i seksualitet er kjempeviktig for folkehelsa, for å gjøre folk mer glade og for å bekjempe depresjon, sier lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad.

I 2015 ble penispumper, vibratorer og dildosett en del av Nav sitt tilbud til nordmenn med nedsatt seksualfunksjon.

Siden den gang har flere tusen søkt Nav om «seksualtekniske hjelpemiddel».

– Forskning viser at god seksualitet gir et lengre liv med mindre sykdom, sier Pirelli Benestad.

Sender ut 4000 sexhjelpemidler i året

Quintet i Bergen er det største av firmaene som har fått i oppgave å sende ut hjelpemidler for seksuallivet. I år regner de med at det blir rundt 4000.

– Problemer i seksuallivet oppleves av mange svært inngripende. Vi hører ofte om pasienter som sier de har fått et mye bedre liv. Positive tilbakemeldinger kommer både fra pasienter og helsepersonell, sier fagsjef i Quintet Aron Willems.

Spesialvibrator til over ti tusen kroner, utformet for å hjelpe menn med ryggmargsskade å oppnå utløsning. Kilde quintet.no.

Nav har laget en rammeavtale med Quintet.

Via den kan leger over hele landet bestille sexhjelpemidler, dersom sykdom eller eller skade gir pasienten et redusert seksualfunksjon.

På hjemmesiden deres kan man finne hjelpemiddel i mange former og farger.

Det er et stort spenn.

Penisringer til et par hundrelapper.

En spesialvibrator til over ti tusen kroner er myntet på menn med ryggmargsskade.

– Det at en slik ordning fins gir en anerkjennelse av hvor viktig seksualfunksjonen er. Den gir også oss som er helsepersonell et ansvar for å fortelle pasienter at de kan få hjelp, sier Willems.

Aron Willems er fagsjef og prosjektleder i Quintet, og er utdannet lege ved Universitetet i Bergen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Vakuumpumpe er mest populært

– I 2020 var det rundt 3000 personer som fikk utdelt seksualtekniske hjelpemidler.

Det sier Tormod Moland, som er seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Han sier mottakere må kontakte en lege som kan vurdere om det er behov for et seksualteknisk hjelpemiddel.

– I mange tilfeller er det personer som har gått gjennom kreftbehandling, kvinner med vaginisme og personer med nevrologisk sykdom eller skade, for eksempel ryggmargsskade, sier Moland.

Ifølge NAV er det ereksjonsfremkallende vakuumpumper som er det hjelpemidlet det tildeles mest av.

For å ha rett til et seksualteknisk hjelpemiddel må den seksuelle funksjonsevnen forventes å være nedsatt i minst 2 år.

Foto: Skjemdump fra quintet.no.

Dette er kriteriene for å få tildelt gratis sexhjelpemidler. Ekspandér faktaboks Den seksuelle funksjonsevnen din må være varig og vesentlig nedsatt, minst 2 år.

Du må ha en vurdering fra lege som sier at videre medisinsk behandling ikke vil gjøre funksjonsevnen din bedre

Hjelpemidlet må være vurdert av lege som nødvendig og hensiktsmessig (kilde: NAV)

Sexologene jubler

På kontoret sitt i Grimstad lener Pirelli Benestad seg frem i stolen.

– Retten til seksuell nytelse blir mer og mer akseptert, både i Norge og internasjonalt. Jeg blir veldig glad for at denne relativt nye ordningen finnes og blir tatt i bruk, sier hen.

Esben Esther Pirelli Benestad er blant annet lege og sexolog. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Legen og sexologen smiler lurt og kommer med et nokså uskyldig bilde på situasjonen.

– Det å stryke noen er vanskelig hvis man har dårlig balanse. Men hvis du har en stokk, så går strykingen mye bedre.