– Når jeg ser på strømregningen, så kjører jeg mer eller mindre gratis, sier Arild Grundetjern mens han plugger til Teslaen.

Familien har to elbiler. I hagen er det god varme i boblebadet.

– Det står på hele året på nesten 40 grader, sier familiefaren.

Fastpris på strømregningen gir gevinst når staten tar en del av regningen.

Et uvanlig syn for tiden. – Vi har nesten tusen kroner til gode neste måned. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Føles helt meningsløst

I høst inngikk han en gunstig fastprisavtale på strømmen. Det får han igjen for nå.

Den nye strømstøtten fra staten tar nemlig ikke hensyn til fastprisavtaler. Alle får samme støtte, uavhengig av hva man betaler for strømmen.

– Teknisk sett kommer jeg ut med en strømregning på 800 kroner når strømstøtten regnes inn. Og jeg bruker en del strøm, sier Grundetjern.

Bortimot 100.000 nordmenn har sikret seg fastprisavtale på strøm, ifølge tall fra SSB og NVE. Halvparten av dem de siste to årene.

– Jeg synes det virker veldig rart. For folk som virkelig sliter med å betale strømregningene, må jo dette føles helt meningsløst, sier Grundetjern.

NRK forklarer Strømstøtten fra staten Bla videre Direktestøtte over nettleien Støtteandel på 55 prosent i desember og 80 prosent i januar, februar og mars)

En enebolig med årlig forbruk på 27 000 kWh vil få 2 463 kroner i stønad for januar, basert på en kraftpris på 143 øre per kilowattime. Direktestøtte over nettleien En leilighet med årlig forbruk på 11 000 kWh forbruk vil få 1 004 kroner i stønad for januar, basert på en kraftpris på 143 øre per kilowattime. Redusert el-avgift Til sammen 2,9 milliarder kroner Økt bostøtte Til sammen 1,2 milliarder kroner Økt støtte til studenter Til sammen 196 millioner kroner Litt mer tall: Forventet totalt utbetalt stønad: 2,38 milliarder kroner

Antall husholdninger som mottar stønad: 1 910 056

Utbetalt stønad per husholdning, gjennomsnitt: 1 257 kroner

Maksimalt utbetalt stønad til enkeltabonnent, forbruk på 5 000 kWh eller mer: 3 683 kroner

Antall husholdninger som når taket på 5 000 kWh per måned: 40 761

Statsråden: – Folk trenger støtte

Sørlendingen er klar på at familien hans egentlig ikke har bruk for strømstøtten.

– Jeg tenker det burde vært slik at de som virkelig trengte det, fikk den hjelpen de trengte. Men det er kanskje mer komplisert å få til.

Olje- og energiministeren forsvarer ordningen.

– Det har vært viktig for oss innføre en ordning superraskt. Folk trenger støtte nå. Ordningen er ubyråkratisk og gir oss et tempo til å hjelpe hurtig, sier Marte Mjøs Persen (Ap).

Hun sier fastprisavtaler ikke utgjør mer enn 3,6 prosent av alle strømavtaler.

– Det er en liten andel som får mer igjen enn det de skal betale, mener statsråden.

Neste måned får norske hus enda mer i strømstøtte.

– Da får vi sannsynligvis enda mer. Det føles sikkert urettferdig for mange. Jeg så en reportasje om et ektepar som hadde to elbiler. De hadde en strømregning på 10–12000 kroner i måneden.

Boblebadet er varmt hele året. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Burde egentlig bruke mer

Familien Grundetjern betaler nesten 50 øre pr. kilowatt time i sin fastprisavtale.

De hadde forventet en strømregning på drøye 3.500 kroner i desember, men slapp unna med en fjerdedel.

Det er på regningen over nettleien at strømstøtten fra staten trekkes fra.

– Vi har fått strømstøtte fra staten på nesten 2600 kroner. Så vi har nesten tusen kroner til gode fra Agder Energi til neste måned.

Så for familien er det bare å skru opp temperaturen i boblebadet.

– Vi burde egentlig bruke mer strøm, for da vil vi få mer støtte av staten.