– Det er jo en perfekt dusjlåt syns jeg da.

Anton Samuelsen (22) er på besøk i studenthybelen til Kristoffer Andreas Hafsø (24).

De har fått e-post av Studentsamskipnaden i Agder (SiA), som ber alle studentene spare strøm.

«Sett på favorittlåten. Når låten er ferdig er dusjen ferdig», står det i mailen.

Men mange poplåter varer ikke lenger enn tre minutter, og noen har mer å vaske enn andre.

– Vi er to ganske skjeggete karer, så det er en helt egen rutine, sier Kristoffer.

Heldigvis varer favorittlåten hans en stund. Sjekk hvilken det er litt lenger ned i saken.

TOMMEL OPP: Kristoffer Andreas Hafsø minner om at det er mulig å dusje i kaldt vann Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Strømregningen mer enn seks ganger høyere

Studentene har strømmen inkludert i husleia, og har sånn sett ikke merket så mye til strømsjokket. Men nå de bli nødt til å betale selv.

Studentene betaler i snitt 4000 kroner i måneden, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi reagerer på trusselen om å skille strømprisene fra husleia, sier Kristian Fredrik M. Ødegård.

«SiA betalte i desember 2020 Kr 137.000, mens vi i desember 2021 betalte Kr 852.000 og dette kun for energi fra sentralvarmeanlegget», står det i mailen.

I mailen har Samskipnaden listet opp seks strømsparetips.

Hold innetemperaturen på maksimum 21 grader Senk temperaturen dersom du skal dra bort Men hold den på minimum 15 grader slik at vannet ikke fryser Luft kjapt og intensivt, skru av varmen mens du lufter Skru av lyset når du forlater et rom eller boligen Ta korte dusjer Sett på favorittlåten, når låten er ferdig er dusjen ferdig Fyll vaskemaskinene helt opp når du vasker klær og gjerne på lavere temperaturer

Administrerende direktør Pål Harv utdyper.

– Som veldig mange andre har SiA fått veldig store kostnader på energi. SiA er jo eid av studentene, og til syvende og sist må kostnadene fordeles. Vi skal jobbe gjennom våren med å se hvordan vi kan få disse kostnadene minst mulig.

Kristian Fredrik M. Ødegård vil heller ha ned lederlønningene i SiA. Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Vil heller ha ned lønna til direktøren

Ødegård er leder i Studentorganisasjonen i Agder, og oppfordrer til at ledelsen i SiA heller justerer lønna si.

– Er det sånn at studenter som allerede er en sårbar økonomisk gruppe, og som lever under fattigdomsgrensa nå skal dusje mindre, mens ledelsen får godt over en millionlønn?, spør han.

Harv vil ikke mene noe om sin egen lønn.

– Det er ikke opp til oss, det får i så fall være opp til styret. Jeg forholder meg til lønnen styret kommer med, sier han.

Administrerende direktør Pål Harv vil ikke diskutere lønn. Foto: Lars Hægeland / NRK

Over syv minutter lang sang

Tilbake i studenthybelen har Anton og Kristoffer satt på favorittlåten: One av Metallica.

Sangen varer i over syv minutter, og gjør at gutta får vasket skjegget skikkelig.

– Den starter rolig og bygger seg opp. Du får vite når du har dårlig tid med dusjen, sier Anton.

Kristoffer er klar på at man ikke trenger å dusje i varmt vann gjennom hele sangen.

– Hvis man er en litt modigere sjel kan man bruke kjølig eller iskaldt vann hvis man virkelig vil våkne opp om morgenen.

Direktør Pål Harv syns valget av sang er morsomt.

– Det er en humoristisk vinkling på et ganske alvorlig problem. Jeg tror alle skjønner hva vi egentlig er på jakt etter. Vi får håpe de finner en låt som passer, sier han.