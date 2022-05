– Praksisen har vært kritikkverdig og uheldig, sier Spesialenheten.

Røyksugne innsatte fikk sigaretter fra politiets lager av beslag i straffesaker.

Praksisen med utdeling av sigaretter pågikk i flere år.

Røyken har nå lagt seg i arresten i Kristiansand.

Spesialenheten åpnet etterforskning på eget initiativ i 2021, og avsluttet etterforskningen i mars i år.

– Svært overraskende

NRK har før fortalt om innsatte som har fått billig blås i norske luftegårder.

I 2014 fikk politiet i Asker og Bærum kjeft av politimesteren for å dele ut røyk fra beslag til innsatte.

I Sunnmøre politidistrikt kom det frem at 100 kartonger med beslaglagte sigaretter ble tatt til side - og så brukt som «fangerøyk».

Det var i forbindelse med etterforskning i en annen sak at en liknende kultur nylig dukket opp på politihuset i Kristiansand.

Spesialenheten kaller det «svært overraskende» at det har vært delt ut røyk til innsatte - fra lageret av beslag - i mange år.

KRITISERER: Spesialenheten for politisaker og leder Terje Nybøe gransket praksisen med utdeling av gratis sigaretter i arresten i Kristiansand. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Tre ansatte etterforsket

De røyksugne innsatte fikk utdelt røyk enkeltvis - ikke hele pakker.

Ordningen ble sett på som et velferdstiltak.

– Å gi ut beslaglagte sigaretter er i strid med instruksen om hvordan beslag skal håndteres.

Det skriver sjef for Spesialenheten for politisaker Terje Nybøe i vedtaket.

Tre ansatte ved Agder politidistrikt har vært etterforsket i saken.

De har ikke erkjent straffskyld, men bekreftet at det har vært praksis i flere år. De mente det var gjengs oppfatning at det hele var «godkjent» av ledelsen.

Spesialenheten mener det ikke er begått noen straffbare tjenestefeil.

Det pekes på brudd på tjenesteplikten, men slås fast at bruddet ikke er grovt.

RØYKESLUTT: Da Spesialenheten gikk inn i saken i 2021 sørget Arne Sundvoll for stans i utdeling av sigaretter fra beslagslageret. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– En systemsvikt

Det var politiet selv som avsluttet ordningen da de ble satt under etterforskning i februar 2021.

– Det har skjedd. Det skulle ikke ha skjedd. Det er min konklusjon, sier visepolitimester Arne Sundvoll i Agder politidistrikt til NRK.

– Hvorfor det skjedde er ikke så lett å forklare, sier han.

– Har dere som ledere et medansvar for at det skjedde?

– Ja, distriktet har et ansvar. Det er det ingen tvil om. Det skulle vært fanget opp og stanset tidligere, sier Sundvoll.

Han mener saken viser at det ikke er noen enkeltansatte som har vært ansvarlig. Han kaller det en «systemsvikt».

Vil ikke si noe

Spesialenheten finner ikke bevis for at ansatte i politiet har underslått sigaretter.

De tre aktuelle jobber fortsatt i politiet. De ønsker ikke å uttale seg om saken.

Trond Haugmoen i Politiets Fellesforbund Agder, bekrefter at saken gjelder tre av deres medlemmer. Han ønsker heller ikke å gi noen kommentar.