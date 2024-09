Saken oppsummert Forsker Erik Grasaas ved Universitetet i Agder har studert søvnvaner blant norske ungdommer og funnet en sterk sammenheng mellom søvnmengde og livskvalitet.

Forskningsartikkelen viser at tre av fire sover mindre enn de anbefalte åtte timene.

Søvnproblemer påvirker både fysisk, psykisk, sosial og emosjonell utvikling, og Grasaas mener dette er et folkehelseproblem.

Psykolog Ragnhild Bang Nes bekrefter at søvnkvalitet har stor innvirkning på følelseslivet og livskvaliteten.

Skjermtid er en viktig årsak til at ungdom sover mindre, ifølge over 60 prosent av de spurte i studien.

Innsovningstiden har økt fra et kvarter til over en time i løpet av de siste 20 årene, noe som også bidrar til mindre søvn. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi ser en sterk sammenheng mellom hvor mye ungdommene sover og hvor fornøyde de er med livet. Det gjelder både gutter og jenter, sier Erik Grasaas.

Graasaas forsker blant annet på unge og søvn ved Universitetet i Agder (UiA).

Søvnforsker Erik Grasaas ved Universitetet i Agder. Foto: UiA

Nylig kom han ut med en forskningsartikkel som ser på søvnvaner blant elever på videregående.

Tallene viser at norsk ungdom sover for lite. Det påvirker livskvaliteten.

Ikke overrasket

Det gjelder selv når man tar hensyn til en rekke forhold som stress, alder, skjermtid og sosioøkonomisk status.

– Søvn påvirker alle prosessene i kroppen, fra hukommelse og læring til utvikling av nervesystemet og fysisk form. Ikke minst påvirker søvnen energinivået ditt i hverdagen, sier Grasaas.

På KKG i Kristiansand har elevene akkurat tatt steget fra sommer til skolehverdag-modus.

Elevene er ikke overrasket over de ferske tallene.

– Jeg sover ofte syv timer eller mindre. Jeg blir ofte trøtt på skolen og ligger på pulten, forteller Lovise Wilkinson. Det er det flere som gjør. – Det er veldig, veldig mange som sover i timene, eller bare ligger på pulten sin på en måte, forteller Iva Ingersol. – Det hender noen i klassen tar seg en høneblund hvis det er noe kjedelig fag eller noe, sier Jesper Kristensen Lundgren.

Folkehelseproblem

Erik Grasaas har brukt den nasjonale spørreundersøkelsen Ungdata til å studere søvnvanene til elever på videregående skole, altså unge mellom 16 og 19 år.

Over 30.000 unge har svart på undersøkelsen.

Søvnforsker Erik Grasaas ved Universitetet i Agder. Foto: Espen Bierud / NRK

– Tre av fire norske elever på videregående sover rett og slett mindre enn de anbefalte åtte timene. Det gjør meg selvsagt bekymret.

– Er dette et folkehelseproblem?

– Absolutt. Søvn generelt sett er viktig for fysisk, psykisk, sosial og emosjonell utvikling, sier Grasaas.

Ti råd fra ung.no for bedre søvn: Reduser inntak av energidrikk, kaffe, cola eller annen koffeinholdig drikke hele dagen, og unngå det spesielt etter kl. 17.

Stå opp til samme tid hver dag, også når du har fri fra skole/jobb. Om du ikke klarer å følge dette rådet så bør du i alle fall ikke stå opp mer enn 2 timer senere enn du gjør til vanlig.

Begrens søvn på dagtid. Om du velger å sove om dagen bør det være en lur på maks 20 minutter og ikke sent på dagen. Om du sliter med å sovne kan du forsøke å kutte helt ut soving på dagen.

Dagslys på formiddagen er viktig så hjernen skal forstå når det er dag og når det er natt.

Bruk blått-lysfilter på mobil og pc om kvelden.

Trening og fysisk aktivitet gjør at du sover bedre, men unngå trening kort tid før leggetid.

Ikke se på klokken om natten. Legg bort sosiale medier, spill og aktiviteter som gjør deg mer våken når du skal sove.

Bruk sengen kun til søvn (og eventuelt sex). Ligger du lenge i sengen uten å få sove bør du stå opp igjen, lese en bok eller gjøre noe annet. Ikke gå tilbake i sengen før du er trøtt igjen.

Alkohol gir dårligere søvn. Mange tror at alkohol hjelper for søvn fordi man blir søvnig, men selve søvnen får dårligere kvalitet.

Ta vare på deg selv. Husk at søvn påvirkes av hvordan du har det ellers. Om du er mye stresset, det er problemer i familien, du blir mobbet eller du på annen måte har det vanskelig, så kan det påvirke søvnen. Da er det viktig å oppsøke hjelp for disse tingene



kilde: ung.no

– Rammer livskvaliteten

Ragnhild Bang Nes er psykolog, ansatt ved Folkehelseinstituttet, og har lenge forsket på hva som gir oss glede i hverdagen.

Hun omtales ofte som «lykkeforsker».

Psykolog og forsker Ragnhild Bang Nes mener det er et folkehelseproblem at unge sover for lite. Foto: Astrid Waller

Nes bekrefter at det er en tett kobling mellom hvor mye vi sover og følelseslivet vårt.

– Å sove lite eller å ha dårlig søvnkvalitet, rammer livskvaliteten og den psykiske helsen vår. Det har man sett i ulike studier, blant annet metaundersøkelser, sier hun.

Psykologen og forskeren lurer på om det er en ny trend at søvnproblemer øker blant de unge.

Da hun tok doktorgrad i 2005 økte søvnproblemer med alderen. Slik er det ikke lenger, ifølge levekårsundersøkelser og Ungdata.

– Nå ser vi at det er en klart høyere forekomst blant de unge, altså de som trenger søvn aller mest, sier Nes.

Skjermen tar over

Forskningsartikkelen til Erik Grasaas ved UiA peker på skjermtid som den store søvn-tyven.

I artikkelen kommer det frem at over 60 prosent av de spurte mener skjermbruk er en viktig grunn til at de får for lite søvn.

– Det er interessant at denne prosentandelen er høyere blant de ungdommene som sover sju timer eller mindre, sier Grasaas.

Ungdommene peker også på skjermen som en «søvn-tyv».

Jesper Kristensen Lundgren opplever noen ganger at det er vanskelig å legge fra seg mobilen om kvelden. Foto: Espen Bierud / NRK

– Jeg vet jo at det kan være vanskelig noen ganger når man ligger i senga med telefonen, og så blir man litt hekta, rett og slett, sier elev Jesper Kristensen Lundgren.

Bruker en time på å sovne

Grasaas peker også på tidligere forskningslitteratur som viser at innsovningstiden har økt fra rundt et kvarter for 20 år siden til over en time nå.

– Det er klart at dette også stjeler mye søvn for denne gruppen og trolig henger sammen med en endring i ungdommens skjermbruk, sier han.

Forskeren mener ansvaret ligger hos ungdommene selv, foreldrene og beslutningstakere.

Han skulle gjerne sett at gode søvnvaner blir nevnt som en del av pensum i skolen under faget Folkehelse og livsmestring.