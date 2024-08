Saken oppsummert Line Olsen-Torkildsen har hatt stand hos Loppo i Kristiansand siden april, hvor hun selger barneklær, dameklær og diverse gjenstander.

Loppesupermarkeder, som Loppo, lar folk booke en stand for å selge egne ting, mens butikken tar seg av salget.

Slike butikker har blitt svært populære over hele landet det siste året, og Loppo i Kristiansand måtte utvide i sommer.

En annen butikk, Nesten ny, har et lignende konsept. En stand koster mellom 800-1000 kroner for en måned, og butikkene tar rundt 20 prosent i provisjon.

Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender mener at alle tilbud som gjør det enklere for folk å selge og handle brukt, er godt nytt, men at det må være en erstatning for å kjøpe nytt for å ha maksimal miljøeffekt.

– Denne jakka ble ikke brukt, så nå kan den glede andre i stedet, sier Line Olsen-Torkildsen.

Siden april har hun solgt bruktklær for 25.000 kroner fra en stand hos Loppo i Kristiansand.

Loppo er en av flere såkalte «loppesupermarkeder», som tilbyr folk å leie en stand for å selge egne ting.

Selve salget tar butikken seg av, mens man selv velger varer og bestemmer pris. På en app får man informasjon om hva som blir solgt.

Olsen-Torkildsen har en stand med barneklær, dameklær og «ting og tang».

– Dette er en veldig fin måte å rydde på, sier hun.

Loppo har butikker i Kristiansand, Skien og Sandefjord. Hver butikk har rundt 300 stander til leie.

Måtte utvide

De siste årene har slike butikker blitt svært populære.

Loppo i Kristiansand måtte utvide butikken i sommer, forteller daglig leder Anne Merete Angre.

– Vi ser at spesielt de yngre har blitt mer opptatt av kjøp og salg av gjenbruk. Det er fint at det er mer fokus på det, sier hun.

Daglig leder på Loppo Anne Merete Angre, sier de har opplevd stor etterspørsel etter stand siden åpningen i april. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

I nærheten av Loppo i Kristiansand, inne på Sørlandssenteret, ligger Nesten ny som har det samme konseptet.

Butikkmedarbeider hos Nesten ny Thale Burns, forteller at folk selv legger inn pris på varene i en app. Så kommer de til butikken for å feste på prislapper og henge opp varene.

– Selgerne synes det er et veldig gøy konsept, sier Burns.

Kunden som har stand legger selv informasjon om vare og pris inn i en app. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– En enkel måte å selge på

Grete Birkeland har hatt stand hos Nesten ny i en ukes tid. Hun er fornøyd med å ha solgt varer for over 1500 kroner på den tiden.

– Jeg synes dette er en enkel måte å selge på.

Grete Birkeland (t.h.) selger blant annet dametøy, barnetøy og smykker på standen sin. Butikkmedarbeider Thale Burns synes Birkeland har fått en fin stand. Foto: Adrian Brannfjell / NRK

Kunde Gabriela Melo Larsen er blant annet på jakt etter en fotballdrakt til sønnen.

Hun synes det er enklere å handle brukt i en butikk enn av folk privat på nettet.

– Du slipper å tenke på å hente varene, og du får prøvd klærne. Det er kjempefint!

Gabriela Melo Larsen jobber som kostymedesigner. Hun valgte ut denne rosa blazeren som hun skal ha med i en forestilling. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Tar provisjon

En vanlig pris for en stand er mellom 800 og 1000 kroner for en måned. I tillegg tar butikkene rundt 20 prosent i provisjon.

Ifølge daglig leder for Nesten ny Camilla Nilsen, har butikken i Kristiansand omsatt varer for nesten 6 millioner kroner siden åpningen i november i fjor.

Nesten ny har butikker i Kristiansand, Elverum og på Fjellhamar i Lørenskog.

Morten Furulund som driver Loppo-butikkene, forteller at de omsetter for én million kroner i måneden, og at det nå er venteliste på fire uker for å leie en stand i Skien og Sandefjord.

Finland tidlig ute

Loppesupermarkedet med flest butikker i Norge heter Kirppis, et finsk ord for «loppe».

Grunnlegger Marte Drejer Haldorsen forteller at de åpnet den første butikken for fire år siden. I fjor åpnet de butikk nummer to, og nylig butikk nummer 12 i Kristiansund.

Hun legger til at de hatt denne typen butikker siden 90-tallet i Finland.

Marte Drejer Haldorsen åpnet den første Kirppis-butikken for fire år siden. Hun sier de nå skal åpne flere butikker på Østlandet og Sørlandet. Foto: Roar Strøm / NRK

Kirppis-grunnleggeren hadde tre små barn da hun i 2019 satte seg et «hårete» mål om å bare handle brukt. Det gikk ikke.

Til slutt ga hun opp og tenkte at man må få til noe bedre enn kjøp og salg-grupper og digitale løsninger.

– Det er så mye bomkjøp og fram og tilbake. Jeg mener at du gjør de beste bruktkjøpene i fysisk butikk hvor du kan få prøvd klærne, sier hun.

Må være en erstatning

Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender mener alle tilbud som gjør det enklere for folk å selge og handle brukt, er godt nytt.

Hun tar likevel et lite forbehold:

– Dersom det skal ha maks miljøeffekt så må det du handler brukt være en erstatning for å kjøpe nytt. Det hjelper lite hvis det kommer i tillegg til å kjøpe nytt.

Anja Bakken Riise er leder i organisasjonen Framtiden i våre hender. Foto: Terese Samuelsen

Riise forteller at hun selv har testet ut konseptet. Hun synes det er fint at det finnes aktører som tilrettelegger for videresalg.

– Det er veldig bra med disse fysiske lokasjonene som gjør det enkelt å se og prøve ting. Da er du trygg på det du handler, selv om du handler brukt.