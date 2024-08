Driver du med mase-sex? – Ikke vær et rødt flagg

Saken oppsummert Universitetet i Agder har lansert en kampanje mot seksuell trakassering ved studiestart.

Kampanjen er studentdrevet og oppfordrer til å utforme grønne og røde flagg som symboliserer god og dårlig oppførsel.

Kampanjen inkluderer plakater på campus og toaletter som retter seg mot trakassering i alle former, inkludert «mase-sex».

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) i 2022 avdekket at 3 av 10 studenter har blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering.

Kampanjen har fått god respons, og flere meldinger fra studenter blir nå samlet inn for forskning på temaet.

Alle ansatte ved universitetet har gjennomgått et e-læringskurs om temaet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

«Ikke mas om sex. Ikke vær et rødt flagg».

Tre nye musikkstudenter står for første gang i vrimlehallen på Universitetet i Agder, Kristiansand.

Men lenge før musikken er det helt andre ting på plakaten.

På store postere. På toalettene.

GIR BESKJED: Eivor Elle (19), Alexandra Fossen Pavlovich (19) og Elena Eriksen Radulov (20) skriver ned eksempler på hva som er akseptert - og ikke. Foto: eirik damsgaard / nrk

– Det føles trygt å møte dette på campus. Det er bra at temaet blir tatt opp og snakket om, sier Eivor Elle (19).

– Ikke for direkte

Universitetet retter budskapet mot den som trakasserer eller kan tenkes å gjøre det.

Studenter skal utforme grønne og røde flagg.

Hva er god oppførsel? Hva er dårlig?

– Wow, det er jo litt kult. At vi kan bli med og skrive meldinger - og se hva andre har skrevet, sier Alexandra Fossen Pavlovich (19).

– Det er et bra initiativ. Det er ganske hipt og retter seg mot unge voksne, sier Elena Eriksen Radulov (20), som synes ordvalget i kampanjen er bra.

– Jeg tror nesten ikke språket kan bli for direkte. Jeg laget et grønt flagg og skrev «respektere og lytte», sier hun.

TOMMEL NED: «Ikke vær et rødt flagg», heter det i anti-trakasserings-kampanjen ved studiestart. Foto: Eirik Damsgaard / NRK

IT-student Ask Lootz sier det fortsatt knytter seg mye skam til temaet.

– Med en åpen samtale blir det enklere å snakke om for alle. Da blir det lettere å ha gode forhold også rundt sex, sier 21-åringen, som laget to grønne lapper til korktavla.

«Respekter andre sine grenser» og «Samtykke er sexy».

Alt fra tafsing

Studenter har vært med å utforme kampanjen som er den første i sitt slag i Universitets-Norge.

Og do-plakatene på campus i Kristiansand og Grimstad hamrer inn budskapet:

«Mase-sex er å mase om alt fra tafsing og oralsex til penetrering. Dette er trakassering og kan få varige konsekvenser for den du gjør det mot».

NY VINKEL: – Språket er direkte og utformet av studentene selv, sier viserektor ved Universitetet i Agder Hilde Inntjore. Foto: Eirik Damsgaard / nrk

Viserektor Hilde Inntjore erkjenner at ordvalget kan virke fremmed på eldre generasjoner.

– Dette har studentene selv utformet. Du ser at det er stemmen fra deres generasjon. Det er deres ord og uttrykk, og det er bra, sier Inntjore.

Alle ansatte gikk gjennom e-læringskurs om temaet i vinter.

– Nå retter vi oss mot studentene. Fadderuka - og oppstarten de neste dagene - har dessverre vært en utfordrende tid for alle universitetene når det gjelder uønskede hendelser, ifølge viserektoren.

Rammer 3 av 10

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) i 2022 avdekket at 3 av 10 sier de har blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering.

Det var en markant økning fra tallene i 2018.

MER BEVISST: – Vi ønsker å gjøre unge mennesker mer bevisst på egen oppførsel og maktforhold, sier førsteamanuensis Irene Trysnes og førstelektor Katja H-W Skjølberg ved UiA. Foto: eirik damsgaard / nrk

– Responsen på kampanjen har vært veldig god. Vi har allerede tatt ned lapper for å gjøre plass til flere, sier førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid Irene Trysnes.

Hun sier undersøkelser avdekker sextrakassering i økende grad.

– Vi vet fra forskning at fadderuker og studiestart for enkelte nærmest blir en forlengelse av russetiden, med fokus på sex og alkohol. Derfor retter vi blant annet søkelyset på det å «mase seg til sex», som er uheldig og negativt.

Trysnes og en kollega skal nå forske på temaet.

De skal blant annet gå gjennom alle meldingene som kommer fra studenter de første to ukene.