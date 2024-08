Ni av ti unge svarer at de har et godt liv: – Jeg har det veldig bra

– Jeg har det veldig bra. Alle rundt meg har det bra, sier 16 år gamle Sanna Wassum Madach.

Venninnene hennes, Martine Stenberg Skramstad (16) og Mille Synnøve Sollund Bjertnes (15), mener det samme.

Til høsten begynner de tre på videregående skole i Hamar.

Sanna Wassum Madach (16), Martine Stenberg Skramstad (16) og Mille Synnøve Sollund Bjertnes (15) kjenner seg igjen i de positive resultatene fra undersøkelsen. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

De er ikke alene om å ha det godt.

Ni av ti unge mener at livet deres er bra, og nesten åtte av ti mener de har alt de ønsker seg i livet, viser en ny undersøkelse.

150.000 ungdommer fra 8. trinn til tredjeklasse på videregående har svart på Ungdata, som ble offentliggjort i dag.

Slik er Ungdata-undersøkelsen 2023/2024 Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som gjennomføres på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet.

150 000 ungdommer deltok i 2023 og 2024 på undersøkelsen.

Totalt deltok 212 kommuner i undersøkelsen i disse to årene, i tillegg til Svalbard.

Undersøkelsen ble gjennomført i Oslo, Ålesund og fire mindre kommuner i 2023. I 2024 i fylkene Innlandet, Vestland, Vestfold, Telemark, Møre og Romsdal, Trøndelag, Troms og Finnmark, på Svalbard og i Lunner og Bindal kommuner.

Rapporten er den ellevte nasjonale Ungdata-rapporten.

Rapporten oppdaterer hovedfunnene fra Ungdata på nasjonalt nivå og gir et oppdatert bilde av hvordan gutter og jenter på ungdomsskolen og videregående har det, og hva de driver med i fritiden.

De aller fleste unge gir uttrykk for en hverdag preget av glede og energi, og mange opplever mestringsfølelse, framtidsoptimisme og at de føler seg nyttige.

Mindre ensomme og ingen økte psykiske plager

Det er flere positive funn i rapporten, forteller forsker Anders Bakken, som står bak Ungdata-undersøkelsen.

– Vi ser en nedgang i ensomhet blant ungdom. Og denne økningen man har sett i psykiske helseplager, den har på mange måter flatet ut, og i noen aldersgrupper har det også gått ned. Så det er veldig mange ungdommer som har det bra, sier han.

Anders Bakken er forsker hos NOVA og står bak Ungdata-undersøkelsen. Foto: Tom Balgaard

Etter en periode på 2010- tallet, der omfanget av selvrapporterte psykiske plager økte, er det ikke lenger noen økende trend.

Blant jentene på videregående har det vært en forholdsvis markant nedgang i psykiske plager.

Tallet har ikke vært lavere på ti år.

– De fleste ungdommer har det bra. Livskvaliteten til norsk ungdom er generelt veldig bra. Veldig mange har gode relasjoner til foreldrene sine, til venner og de trives på skolen.

Positive resultater fra Ungdata: Helse, venner, framtidsoptimistiske Ni av ti mener livet deres er bra.

Nesten åtte av ti opplever at de har alt de ønsker seg i livet.

To av tre er fornøyde med egen helse, og de fleste rapporterer om få eller ingen psykiske plager.

Ungdom flest rapporterer også å være fornøyde med sine nære omgivelser.

Mer enn ni av ti liker å være sammen med foreldrene sine.

Flere har også en venn de kan stole på og snakke med om alt mulig. Uansett kjønn og alder har omtrent ni av ti minst én fortrolig venn.

Ensomhet økte noe gjennom hele 2010-tallet og toppet seg i pandemiåret 2021. Tallene etter pandemien tyder på en betydelig nedgang blant jenter, fra 15 prosent i 2021 til i underkant av 11 prosent.

De aller fleste er fornøyde med skolen de går på, og det store flertallet opplever tilhørighet til stedet de bor.

68 prosent tror de vil få et godt og lykkelig liv. Målene på livskvalitet skiller lite etter alder. Det er derimot flere gutter enn jenter som rapporterer høy grad av livskvalitet.

Når det gjelder forventninger om å bli arbeidsledig, er gutter i gjennomsnitt mindre optimistiske enn jenter. Bare 17 prosent tror at de noen gang kommer til å bli arbeidsledige.

Aldri vært så høy treningsaktivitet – mener sosiale medier er positivt

Siden starten av 2010-tallet har andelen som trener minst én gang i uka, vært stabil og ligget under 80 prosent.

Tallene nå er dermed de høyeste som er registrert siden målingene startet, med 81 prosent som trener en eller flere ganger i uken. Det er guttene dette gjelder mest.

Herman Holte Breien (14), Alfred Holte Breien (16) og Johannes Granstøm Berg (14) liker å trene. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Det kan tre gutter fra Valdres på besøk i Hamar kjenne seg igjen i, som trener en god del.

– Jeg føler kanskje at jeg blir mer påvirket av andre på sosiale medier. At det påvirker oss positivt, ved at vi ser andre trene. Ikke at det er kroppspress, men at man blir motivert, sier Alfred Holte Breien (16).

De to andre føler at de trener ganske jevnlig hele tiden, men at interessen for trening har blitt større.

– Det har blitt litt mer etter pandemien, sier Johannes Granstøm Berg (14).

Bare siden pandemien har andelen gutter som trener ukentlig, økt med fem prosentpoeng. Alfred Holte Breien (16), Herman Holte Breien (14) og Johannes Granstøm Berg (14). Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

NRK har tidligere skrevet om at det er en økt treningstrend og at «megareksi» øker blant unge menn.

Mer foran en skjerm, press og økte mobbetall

Det er også flere mindre positive funn i rapporten.

Skjermtiden på mobil øker : Skjermbruken blant ungdom har gått ned etter pandemien, men er fortsatt høyere enn før, med 74 prosent som nå bruker over tre timer daglig utenom skoletiden, mot 65 prosent før pandemien.

: Skjermbruken blant ungdom har gått ned etter pandemien, men er fortsatt høyere enn før, med 74 prosent som nå bruker over tre timer daglig utenom skoletiden, mot 65 prosent før pandemien. Press: Det er jenter som føler mer press enn gutter. Det er stor variasjon i hvor mye press ungdom opplever, enten det gjelder utseende, prestasjoner på skolen eller i idrett, eller antall følgere på sosiale medier. De fleste opplever lite eller ikke noe press, men presset på skolen er det mest rapporterte, ifølge Bakken i Ungdata.

Det er jenter som føler mer press enn gutter. Det er stor variasjon i hvor mye press ungdom opplever, enten det gjelder utseende, prestasjoner på skolen eller i idrett, eller antall følgere på sosiale medier. De fleste opplever lite eller ikke noe press, men presset på skolen er det mest rapporterte, ifølge Bakken i Ungdata. Økte mobbetall: Det har aldri blitt registrert høyere mobbetall i en Ungdata-undersøkelse tidligere.

– Vi ser at det er litt mer uro blant ungdommene. Noen flere ungdommer som blir utsatt for vold, og noen flere ungdommer som involverer seg i ulike typer regelbrudd. Så det er litt ulike utviklingstrekk som vi ser, sier Bakken i Ungdata.

Negative resultater fra Ungdata: Mobbing, seksuell trakassering og kriminalitet Mobbing: Mobbetallene har aldri vært høyere siden målingene startet. I rapporten spør man om unge opplever plaging, trusler eller utfrysing. 8 prosent rapporterer at de utsettes for dette minst hver 14. dag, og ligger én til to prosentpoeng over det som ble målt før pandemien. Andelen gutter som utsetter andre for mobbing er høyere enn før, både på ungdomstrinnet og VGS. Seksuell trakassering: Flere jenter enn gutter rapporterer å ha blitt utsatt for seksuell trakassering. 18 prosent av jentene og 8 prosent av guttene opplyser at de har opplevd uønsket seksuell beføling det siste året.

6 prosent av jentene og 4 prosent av guttene rapporterte at noen mot deres vilje delte seksualiserte bilder eller filmer av dem.

Det er også en god del som rapporterer at noen har tvunget eller presset dem til samleie eller andre seksuelle handlinger. Blant elever på videregående gjelder dette elleve prosent av jentene og 3 prosent av guttene. Seksuell legning: Elever med annen seksuell orientering enn heterofil opplever generelt lavere livskvalitet og flere utfordringer sammenlignet med heterofile elever. Kriminalitet og rus: Ungdata viser en økning i ungdomsvold og ran, med 23 prosent som rapporterer vold fra annen ungdom, opp fra 20 prosent i 2021.

Også andelen som har vært utsatt for ran, er høyere i årets undersøkelse enn de siste par årene.

Ungdoms bruk av rusmidler og involvering i regelbrudd er generelt lav, men det har vært en økning i enkelte lovbrudd som nasking, hærverk, og slåssing blant gutter i 2023/24. Samtidig har sniking på bussen økt mest over tid, selv om årets tall er lavere enn i tidligere undersøkelser.

Ungdom som debuterer tidlig med kriminalitet har ofte tilleggsproblemer som psykiske vansker og rusproblemer.

Det er få som røyker sigaretter, og først mot slutten av videregående er alkohol noe flertallet av ungdom begynner å eksperimentere med eller bruker jevnlig.

Bruken av e-sigaretter har økt, særlig blant jenter, mens snusbruk har økt igjen de siste årene etter en tidligere nedgang. Flere i kontakt med en psykolog Det er flere enn for ti år siden som har vært i kontakt med en psykolog. og omtrent like mange som bruker helsestasjon for ungdom.

På andre områder er det tendenser til at noen flere rapporterer om helseutfordringer de siste par årene. Andelen jenter som opplever å være fornøyd med egen helse, er for eksempel en god del lavere enn før pandemien. Bruk av smertestillende og helsen Både årets og forrige måling viser at andelen som bruker smertestillende tabletter, er høyere enn tidligere.

Særlig jenter rapporterer om økt bruk.

Det er også flere som rapporterer om hodepine og andre fysiske plager etter pandemien, selv om årets tall er litt lavere enn fjorårets.

Det går mest i TikTok, Snapchat og Instagram, forteller de tre jentene i Hamar. – Det er nok sånn fem timer om dagen om ikke mer, sier Martine Stenberg Skramstad (16). Venninnen Mille Synnøve Sollund Bjertnes (15) sier at på vinteren går skjermtiden opp, da skolen begynner og hverdagen. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Selv om det er noen negative resultater, viser totalen at livskvaliteten til ungdom har vært gjennomgående høy, både under pandemitiden og i de første årene etter.

Andre resultater fra Ungdata: Søvnvaner og energidrikk Søvnvaner: For første gange er det kartlagt søvnvaner. Omtrent halvparten svarer at de sov sju–åtte timer, mens nær fire av ti sov seks timer eller mindre. Tolv prosent sov ni timer eller mer.

Gutter i ungdomsskolealder sover mer enn jenter.

Ungdom sover generelt mindre etter at de starter på videregående. Energidrikk: I år er det også kartlagt hvor ofte ungdom drikker energidrikk med koffein, som for eksempel Monster, Battery, Red Bull.

Resultatene viser at halvparten drikker denne typen energidrikk ukentlig. Én av ti drikker det hver dag.

Bruken øker med alder, men stabiliserer seg i videregåendealder.

Fra 10. trinn er det generelt litt flere gutter enn jenter som drikker energidrikk minst fem ganger i uka.

Rapporten legges frem mandag under Arendalsuka.