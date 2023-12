– Niesen min har lungebetennelse og er skikkelig syk nå. Det er kaldt og det er lite tilgang på mat, forteller Nahla Almqayyad (49).

Broren hennes døde i et bombeangrep den 18. november. Mohamed Almokayed var norsk statsborger og tidligere bosatt i Arendal. Han flyttet fra Arendal til Gaza i 2013 for å bli gjenforent med sin kone. Søsteren bor fortsatt i sørlandsbyen.

Nå frykter Nahla Almqayyad for livet til svigerinnen og hennes seks måneder gamle niese.

Hun forteller at niesen bor på gaten sammen med sin mor.

Nahla Almqayyaad utenfor sin bolig i Arendal. Foto: Leif Dalen / NRK

Almqayyad forteller at hun mistet 11 familiemedlemmer i bombingen.

– De er blitt begravet, men jeg vet ikke hvordan de er blitt begravet, forteller hun.

Hadde nettopp flyktet

Mohamed Almokayed og familien valgte å flykte nordover til sine brødre i Beit Lahia da hjemmet dere ble bombet, forteller søsteren.

Hun hadde lite kontakt med den lille familien, men sier at hun av og til fikk noen korte oppdateringer på SMS.

Leilighetsbygget som ble bombet der en norsk statsborger døde i Gaza. Foto: Privat

Vil ha familien til Norge

Almqayyads svigerinne og hennes seks måneder niese skal ha vært hjemløse siden bombeangrepet.

Hun forteller at svigerinnen har spurt henne om hjelp til å komme til Norge.

– De er i fare hvert sekund de er i Gaza. Jeg har lyst til å hjelpe familien min, men vet ikke hvordan, sier hun.

Nahla Almqayyaad følger med på nyhetene fra Gaza. Foto: Leif Dalen / NRK

Hun sier hun er usikker på om niesen er registrert som norsk statsborger, siden hennes far har bodd i Gaza siden 2013.

– Alle papirene deres gikk tapt i bombingen, sier Almqayyad.

Hun forteller at hun har vært i kontakt med Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI har ikke klart å finne at Almqayyad har vært i kontakt med dem i sin samtalelogg.

De uttaler seg likevel om saken.

– En mor som bor sammen med norsk barn, og har foreldreansvar for barnet, har rett til oppholdstillatelse i Norge, sier fagsjef for opphold i UDI, Rolf Anthonisen.

Ifølge fagsjefen i UDI må moren søke om opphold i Norge på internett, og møte fysisk på et søknadssenter.

Det kan skape utfordringer.

– Da alle søknadssentre på vestbredden og Gaza er stengt, vil søkerne måtte komme seg ut av Gaza for å levere dokumenter og fremme søknaden på et annet søknadssenter underlagt ambassaden i Amman, for eksempel i Kairo, fortsetter Anthonisen.

Den avdøde Mohamed Almokayed er her sammen konen, Rola. Foto: Privat

Utenriksdepartementet (UD) skriver til NRK at de av hensyn til personvernet ikke kan gå inn i enkeltsaker og uttaler seg på et generelt grunnlag.

De skriver videre at utenrikstjenesten har tilbudt assistert utreise fra Gaza for norske statsborgere og personer med oppholdstillatelse i Norge.