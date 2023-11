UD: Nok en norsk borger er drept i Gaza

– Det er ikke mulig for Utenriksdepartementet å verifisere informasjonen så lenge krigen pågår. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke kommentere saken ytterligere, sier pressevakt Mathias Rongved i en kort pressemelding søndag ettermiddag.

Representant for innvandrerrådet i Arendal, Josef Hæier, sier til VG at de har opplysninger om at det er en fra lokalsamfunnet som skal være drept.

I forrige uke ble det bekreftet at norske Ghadah Hassan Abudaqah (48) ble drept i et luftangrep i byen Khan Younis.

Tobarnsmoren hadde reist til Gaza for å ta vare på sin syke far få dager før krigen brøt ut.

Nytt fly for å hente evakuerte i morgen

Pressevakt Mathias Rongved i UD. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Vi har i dag besluttet å sette opp en ekstra flyvning fra Kairo til Oslo i morgen, mandag, i samarbeid med Norwegian. Dette er et tilbud til de norske borgerne som har kommet seg ut fra Gaza i går og som ønsker å reise hjem til Norge, sier pressevakt i UD Mathias Rongved til NRK.

– Flyet tar av fra Oslo Gardermoen i morgen tidlig og skal etter planen returnere til Oslo i morgen kveld.

Krever at regjeringen gjør mer

Rami Samandar var i går kveld på Gardermoen for å ønske velkommen de første norske statsborgerne som kom hjem fra Gaza. Foto: Milana Knezevic / NRK

Talsperson for det norskpalestinske samfunnet i Norge, Rami Samanda, sier til NRK at de ikke fått bekreftet navnet på den som er drept

– Det er utrolig triste nyheter. Det er ikke første gang en norsk borger er drept i Gaza og vi er redd det ikke er siste, sier Rami Samandar.

– Vi krever at den norske regjeringen tar en mer aktiv rolle for å få alle norske borgere ut av Gaza og for å få til våpenhvile.

– Hadde våpenhvilen startet i går, hadde vi ikke mistet enda en norsk borger. Vi har ingen å miste. Verken norske borgere på Gaza eller noen andre.

Flyet med de første norske evakuerte fra Gaza landet på Gardermoen i går kveld.

Støre: – Må bli slutt på krigføringen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var i går kveld på Gardermoen for å ta imot flyet med de første norske statsborgerne som kom ut av Gaza.

Statsminister Jonas Gahr Støre på Gardermoen for å ta imot de evakuerte fra Gaza. Foto: Milana Knežević / nrk

Han sa da til NRK at det gjenstår noen titalls norske statsborgere på Gaza som de jobber med å få kontakt med.

– Det gjenstår noen. Det er ikke alle norske i Gaza nødvendigvis som vil ut. Det kan ikke vi bestemme, men vi begynner å nærme oss veldig nå og det er bra, i forhold til hvor vi var for en uke siden.

Støre understreket også at det er igjen 2,3 millioner mennesker på Gaza som ikke kommer seg ut noe sted.

– De lever under forhold som nå døgn for døgn blir verre og verre. Så jeg vil bare si at den humanitære våpenhvilen er helt nødvendig for å unngå det jeg tror kan bli en enorm katastrofe.