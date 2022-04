Sørlandsbanen stengt på grunn av brann

Sørlandsbanen er stengt mellom Kristiansand og Vennesla på grunn av gressbrannen som har brutt ut i nærheten av jernbanelinja ved Dalane. Det melder Bane Nor på sine nettsider. Bane Nor opplyser til NRK at det er usikkert hvor lenge brannen vil skape konsekvenser for togtrafikken.