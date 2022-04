Sørlandsbanen stengt på grunn av krattbrann

Sørlandsbanen er stengt mellom Kristiansand og Vennesla. Årsaken er en krattbrann som oppsto langs toglinja ved Dalane i formiddag.

Det opplyser Bane Nor.

Også riksvei 9 går i samme område. Der fører brannen til problemer for bilistene.

– Vi jobber med å få oversikt over omfanget på brannen. Per nå er det ikke et stort område som brenner, opplyser vakthavende brannsjef Hans Arne Madsen.

Brannen har spredt seg videre oppover i skogen.

Foto: Frank Salvesen

Har ikke kontroll

Madsen sier at de prioriterer å jobbe langs linja slik at toget kan settes i trafikk igjen så fort som mulig.

– Men mannskap jobber både langs linja og inn i skogen, opplyser han.

Er det fare for spredning?

– Per nå så er det for tidlig å si at vi har kontroll på brannen. Vinden har tatt seg litt opp og vi har foreløpig begrenset med utstyr inne på heia.

Rett før klokka 13.30 opplyser Madsen til NRK at de fortsatt ikke har full kontroll på brannen.

– Vi er prisgitt hvordan været utvikler seg. Det er litt sårbart for det er veldig tørt i skogen.

Brannmannskapene jobber nå med å forsøke å begrense brannen på baksiden av kollen.

Foto: Mathias Hamre / NRK

Ukjent årsak

Brannvesenet meldte om krattbrannen rett før klokka 11 i formiddag.

Brannvesenet opplyste da at det brant på et 40 til 50 kvadratmeter stort område i nærheten av toglinja.

Politiet anbefaler bilistene å unngå riksvei 9. Dette på grunn av redusert framkommelighet og kø.

Det er redusert framkommelighet og manuell dirigering på riksvei 9 på grunn av brannen. Foto: Espen Bierud / NRK

Bisto med droner

Det er foreløpig uklart hvordan brannen oppsto.

Det opplyser operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt.

– Men det er ikke uvanlig at det brenner langs toglinjene når det er tørt, uten at man skal spekulere i årsak nå, sier han.

Politiet har bistått brannvesenet med drone for å få oversikt over omfanget av brannen.

Bane Nor forventer at togtrafikken kan tas opp igjen klokka 14.00 i dag.