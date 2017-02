Søgne Høyre sier ja

Flertallet i styret for Søgne Høyre har i kveld sagt ja til nye forhandlinger om sammenslåing av Kristiansand, Songdalen og Søgne. De ber om at det raskt blir sammenkalt til ekstraordinært møte i kommunestyret. – Vi tar inn over oss at et flertall på Stortinget vil slå sammen kommunene, sier gruppeleder Tom Løchen.