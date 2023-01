Snøvær i Agder – flere vogntog kjørte seg fast

Litt over klokken 20.30, opplyser politiet at de siste kjøretøyene som fikk problemer på snøføret på E39 i Lindesnes, er fjernet og at veien er brøytet.

Trafikken går nå i begge retninger, men det går sakte.

Tidligere mandag kveld, ble det stopp i begge retninger da to vogntog ble stående i Osestadbakken på E39 i Lindesnes.

Torbjørn Rypestøl fortalte da om kaos på stedet.

– En hjullaster med kjetting trekker trailere opp bakken, sa han til NRK.

Han var i kveld på vei østover på E39 da han og flere andre fikk problemer i bakken.

– Jeg måtte rygge ned, men bilen dreide seg til siden. Jeg måtte ha skyvehjelp for å komme i gang igjen. Man må ha litt fart. Det går ikke med bakkestart, sa han tidligere mandag kveld.

Da han kom til Fardalsbakken lengre øst, ble han også stående.

Trafikken står i Fardalsbakken vest for Vigeland i Agder. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / Tom-Richard Hanssen Olsen

Flere veiskraper, hjullastere og brøytebiler ble kalt ut.

Klokka 19.05 opplyste politiet at det ville bli åpnet opp for vestgående trafikk ved Osestadbakken. Da var det bare personbiler som slapp gjennom.

En time senere kom informasjon om at flere kjøretøy og vogntog som sto fast, var fjernet, men at noen gjenstod.

Parallelt ble det jobbet med å brøyte veien.

Rund klokken 18.30 snør det kraftig i området. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Brøytebiler kommer ikke fram

Trafikkoperatør Marita Bakkebø hos Vegtrafikksentralen sør beskrev situasjonen i Osestadbakken som krevende.

– Trailere kommer seg ikke opp så hjullastere må dra de opp. Brøytemannskapet kommer seg heller ikke fram fordi det er så mye kø, sa Bakkebø.

Klokka 18.00 var det 45 minutters forsinkelse i vestgående retning mot Stavanger. I østgående retning mot Kristiansand var forsinkelsen 27 minutter.

Har sendt ut farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for deler av Østlandet og Sørlandet. Fra mandag ettermiddag og det neste døgnet ventes mellom 15 og 30 centimeter snø.

Vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen sier det mandag kveld snør mest i vestlige deler av Agder.

– Utover natta og morgendagen venter vi mest nedbør i områdene øst for Kristiansand. Det er nedbør i store deler av Agder og vil fortsette med det. Så det kan nok bli problemer andre plasser også, sier hun.