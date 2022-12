– Jeg har vært bonusmor i snart 14 år og har gjort alle feilene som finnes.

Svava Thorhallsdottir ble sammen med mannen Andreas i 2006.

Sammen har de to døtre på 8 og 11 år. Og så er det 17 år gamle Magnus, som er sønnen til Andreas.

Et par år inn i forholdet gikk moren til Magnus bort, og Svava gikk fra å date, til å lage matpakker.

I dag lever langt flere barn i en utvidet bonusfamilie. Det er ikke alltid enkelt, og mange kan grue seg til jul.

– Lett å tråkke feil

Jula er forventningene og tradisjonenes høytid.

I bonusfamilien må tradisjoner blandes sammen. Det er ikke alltid like lett.

– Raushet er nøkkelen. Både med partner og bonusbarn, mener Svava.

Hennes største utfordringen som bonusmor er forventningen om et voksenansvar, men at du har lite autoritet til å ta avgjørelser.

– Der er det lett å tråkke feil, også når det er jul, sier hun.

Svava Thorallsdottir i grønn papirkrone, sammen med bonusfamilien i julen. Foto: Privat

Glade, glade jul

Er du urolig for julefreden når dine, mine og våre skal være mye sammen i jula? Bonusfamilieforeningen gir deg noen tips som kan gjøre det mer knirkefritt.

1. Avklar forventninger

Liv Anniken Berg er mangeåring familieterapeut og styreleder i Bonusfamilieforeningen. Hun er bonusmor til to gutter, har to egne, samt et felles barn med mannen.

Berg tror noe av det viktigste man kan gjøre for å få en god jul med bonusfamilien er å avklare forventningene sine.

Forventningene trenger ikke være store ting, men de føles helt nødvendige for akkurat deg.

Liv Anniken Berg er daglig leder i Bonusfamilieforeningen og mangeårig terapeut. Foto: Mona Nordøy

Det kan være et spill man alltid har spilt i jula, en kafé du alltid må besøke med mamma, eller en film som alltid skal ses med pappa.

Berg mener man må spørre hva som er viktig for den enkelte.

– Hvis alle føler seg hørt, så er det mange som plutselig ikke syntes det blir så viktig lenger. Bare fordi de har blitt spurt.

2. Væ r rettferdig og klar

Når barn er involvert, kan det ofte oppstå intense følelser.

Blir du og din partner gående og beskytte «egne» barn?

– Å integrere alle disse fremmede personene inn i én familie er krevende.

Dersom dine biologiske barn, eller et felles barn er involvert, kan man fort føle at man bør beskytte sine egne barn litt ekstra.

Husk å være rettferdig, uansett hvor irritert du er, understreker Berg.

Les også: Pepperkakehus i særklasse

3. Planlegg i god tid

Planlegging er viktig for at alt skal være på plass når julefreden forhåpentligvis senker seg.

– Sørg for at dere blir enige om skjermtid, mengde godteri, venner på besøk og overnattinger på forhånd.

Berg mener også at pakking, hvis dere skal bort i jula, er en oppgave som ikke burde undervurderes.

– Vi har fem sønner totalt. Det betyr mye klær og utstyr som skal pakkes dersom alle skal på både langrennsski og alpint i ferien, sier Berg.

Liv Anniken Berg sammen med mann, egne barn og bonusbarn. Foto: Privat

4. Fordel oppgaver og be om hjelp

Berg mener man må diskuterer oppgaver som kan fordeles.

Sørg for å få hjelp og ikke stå alene om oppgavene, men gi barna noen av dem.

– Å la barna bidra skaper en følelse av samhold. Dere er tross alt et team.

Husk på at du som bonusforelder ikke har alt ansvar for bonusbarn hvis de nekter å delta, sier Berg.

– Det er ikke dine barn og ikke din jobb å ta denne konflikten, understreker hun.

Les også: – Familien himler litt med øynene og mobber meg litt for nissehysteriet mitt

5. Sørg for egentid for både deg og barna dine

Gjør noe hyggelig sammen bare for deg og dine barn.

– Gå en tur sammen, ta en lunsj eller noe som bare er for dere, tipser Berg om.

Dette muliggjør også at din partner kan være alene med sine barn.

– Du bør også sette av noe tid hvor du bare er alene. Dra og handle, gå på ski eller gåtur alene. Unn deg en massasje om mulig, eller sett deg ned med en bok.

6. Vær åpen og kommuniser følelsene dine

Flere følelser skal tas hensyn til i bonusfamilien, og feiringen er kanskje forbundet med sorg eller uro.

Dersom du kjenner du gruer deg til ferien, luft dette på en rolig måte.

– Ikke gå rundt og skjul eventuell frustrasjon, sier Berg.

Svava merker det er annerledes å snakke om følelser med døtrene enn med bonusbarna.

– Relasjonen til bonusbarn er mer sårbar, og når man har forskjellige følelsesuttrykk er det utrolig lett å tråkke feil. Med døtrene mine er det annerledes fordi relasjonen er tryggere.

Men hun har en viktig oppfordring til bonusforeldre:

– Hvis man prøver å ta bonusbarnets plass hos forelderen, har man tapt.