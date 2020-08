– Dette er et helt beklagelig og forkastelig engangstilfelle. Men ett engangstilfelle er flere tilfeller enn det skal være, sier daglig leder Jens Eide til Fædrelandsvennen, som først omtalte saken.

– Det som har gått galt er at en ordinær produksjon med pølser har blitt merket med «halal».

Grillpølsene fra slakteriet var merket som halal. Foto: Privat

Til sammen er det tolv pølsepakker som er feilmerket. Disse ble solgt til én butikk i Kristiansand, opplyser slakteriet Jens Eide. Alle som kjøpte pølsene er kontaktet.

Det var Heidi Esma Dahl Bønnhoff som først oppdaget at det var noe tvilsomt med pølsepakken hun hadde kjøpt.

– De så veldig annerledes ut, og jeg bestemte meg for å kontakte Mattilsynet.

Svarene bekreftet mistanken hennes:

Pølsene som var merket med halal, inneholdt svinekjøtt.

– Jeg begynte faktisk å gråte. Vi har spist denne typen pølser i mange år, og jeg begynte å tenke på hvor mye de har hatt kontroll på produksjonen opp igjennom.

– Det var en sjokkerende opplevelse.

Leder Akmal Ali i Muslimsk Råd i Agder har ikke lenger tillit til slakteriet. Han krever at de blir halal-sertifisert. Foto: Mads Nielsen / NRK

– Ingen tillit

Leder Akmal Ali i Muslimsk Råd Agder vil slutte å kjøpe pølser fra slakteriet Jens Eide frem til de får bedre rutiner, sier han til NRK.

Muslimsk Råd Agder har kjøpt pølser fra slakteriet i flere år uten problemer.

Akmal ber nå om at de blir halal-sertifisert av Islamsk Råd Norge (IRN).

Dahl Bønnhoff tror det kan komme noe godt ut av situasjonen.

– Først ble jeg lei meg, men nå tenker jeg at det kanskje er en mening med dette. At det fører til at de får bedre rutiner.

Muslimsk Råd Agder håper slakteriet i Lillesand vil sertifisere seg som halal. Foto: Privat

– Villedende

Mattilsynet reagerer sterkt på feilmerkingen.

– Merking av produkter som inneholder svinekjøtt med betegnelsen halal anser Mattilsynet som alvorlig villedende, sier Nina Merete Vehus i Mattilsynet Sør og Vest, avdeling Agder.

Slakteriet har fått omsetningsforbud. Det betyr at de ikke får lov til å selge grillpølsene videre.

– Får dere ofte henvendelser fra folk som mistenker at halal-kjøtt nødvendigvis ikke er halal?

– Nei, det skjer ikke ofte, svarer Vehus.