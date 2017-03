Skal prøve å finne løsningen på miljøproblem

Norges Fotballforbund har laget en handlingsplan for å løse miljøproblemet.

– I den står det at vi skal finne én eller to kunstgressbaner som skal inngå i et pilotprosjekt. Målet er å finne praktiske løsninger på hvordan gummigranulat kan samles opp, slik at det ikke kommer på avveie, sier anleggssjef i Norges Fotballforbund, Ole Myrvold.

I den forbindelse var fotballforbundet på befaring i idrettsparken i Mandal.

Vil ha mer miljøvennlig fotball

Der snøen har smeltet på kunstgressbanen, kan det ses gummibiter fra oppmalte bildekk.

Anleggssjef i Norges Fotballforbund, Ole Myrvold. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Slike brukes for å gjøre kunstgressbanen mykere.

Problemet er at gummigranulat blir et miljøproblem når det spres i naturen. En rapport fra 2016 viser at gummigranulat fra kunstgressbaner kan være den nest største kilden til mikroplastforurensning i Norge.

Det er derfor Norges Fotballforbund nå tar affere.

Mandal kommune skal prøve å finne løsningen på dette. Det passer bra, da politikerne har vedtatt at de vil ha mer miljøvennlig fotball.



– Vi må finne en god metode for å få opp gummien fra den allerede etablerte kunstgressbanen. Vi har også sagt at vi ønsker å utrede muligheten for å ta ut gummien som er der. Det viktigste er likevel at vi står foran et prosjekt hvor vi skal se på alternativ til dette materialet, sier ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen (Frp).

Positiv til prosjektet

Befaringen foregår på Mandalskameratenes hjemmebane. Daglig leder i Mandalskameratene, Sveinung Valand, er positiv til prosjektet.

Daglig leder i Mandalskameratene, Sveinung Valand, vil gjerne ha en mer miljøvennlig fotballbane. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

– Vi ønsker å skape aktivitet for barn og ungdom, og vi vil selvfølgelig ha det mest miljøvennlige alternativet som fungerer, sier han.

Om det finnes gode alternativ til gummigranulat, gjenstår å se. Ifølge ordføreren skal Mandal gjøre sitt beste for å finne ut av det.

– Vi ønsker å være med på å teste ut alternativene som finnes, sier ordfører Andersen.