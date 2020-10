– Jeg håper for hønenes skyld at det ikke er hverdagen deres å få så svære egg, sier Gunhild Aksnes Kristiansen lattermildt.

Familien på Flekkerøy utenfor Kristiansand har egne høner i hagen. Sist helg skulle mor Gunhild servere sønnene speilegg fra hønene som akkurat har startet å legge egg.

Da fikk de seg en stor overraskelse.

– De to første eggene jeg kakket i stekepanna hadde to plommer. Jeg så at det siste egget var enda større og sa på tull til guttene at det sikkert var tre plommer i det, sier Aksnes Kristiansen.

Hun hadde på forhånd målt egget til å være over sju centimeter langt.

Gunhild Aksnes Kristiansen og sønnene Mattias (12) og Kristoffer (10) med tre av familiens fem høner. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Spøken viste seg raskt å bli alvor. For jammen skjulte det seg ikke hele tre eggeplommer inni egget.

Nå lurer både hun og sønnene Mattias (12) og Kristoffer (10) på om det finnes noen andre som har opplevd å få tre plommer i ett egg?

De har nemlig googlet og sjekket seg fram til at det er meget sjeldent.

– Jeg vet at to plommer er vanlig i starten når hønene begynner å legge egg, men tre er visst slett ikke vanlig, sier moren.

Kosete og tamme

Egentlig er det pappaen i huset som er mest opptatt av høner, men også moren i huset har også fått en forkjærlighet for dem.

– Jeg har aldri vokst opp med høner, men etter at vi fikk de ser jeg at det er veldig fine dyr. De er koselige og tamme, har personlighet og er faktisk ganske myke å kose med også, sier hun.

Kristoffer prøver å holde alle hønene på ei gang. Det går sånn passe. Han synes hønene er søte og kosete. Også er det gøy å løpe etter dem. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Det er Mattias som er mest opptatt av de tobeinte.

– Det er kjempegøy å ha høner. Hver dag etter skolen slipper jeg de ut slik at de får sin daglige utetur. Uten dem hadde jeg hatt en veldig kjedelig hverdag, mener han bestemt.

De vet ikke om det var Ingrid, Knøtten, Emma, Nora eller Tor Albert som laget det enorme egget.

Tor Albert?!

– Hønene er oppkalt etter barna i barnehagen så derfor ble det sånn, forklarer moren.

Hvem la egget med tre plommer i? Ingen av de fem hønene Ingrid, Knøtten, Emma, Nora eller Tor Albert ytrer et ord i den anledning. PS! Dette er et helt annet egg. Egget med tre plommer ble dessverre aldri avbildet i hel tilstand. Foto: Privat

En «nybegynnerfeil»

Tone Beate Hansen i helsetjenesten for fjørfe Animalia kan forsikre mamma Gunhild og sønnene om at det er veldig sjelden å finne tre plommer i ett egg.

Dette skyldes en «nybegynnerfeil» hos unge høner som nettopp har startet å legge egg.

Vanligvis slippes én eggeplomme om gangen når ett egg dannes. Det vandrer ned gjennom eggledertrakten og får på seg eggehvite og skall før det verpes.

– Når det kommer flere plommer i samme egg, slippes flere eggeplommer på en gang. Dermed får disse eggehvite og skall rundt seg samtidig, forklarer Hansen.

Er det farlig å spise disse eggene?

– Nei da, det er helt trygt å spise dem. Det er ikke noe unormalt med innholdet, forsikrer Hansen.

