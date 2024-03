Sinte bønder aksjonerte – kan spre seg til hele landet

De brukte traktorene sine og fikk landbruksminister Geir Pollestad (Sp) til å stå skolerett i den kalde vinden.

– Vi er forbannet Pollestad. Og nå er det faktisk dine egne som er misfornøyd, sa nestleder Jørund Kvaale Hansen i Agder Bondelag til ministeren.

Fredag la regjeringen fram en plan for opptrapping av inntekten innen landbruket som skal sørge for at inntektsgapet tettes innen 2027.

Små og store bønder møtte opp for å si sin mening om regjeringens stortingsmelding. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Kjeftet på Pollestad

Ministeren var på vei til fylkesårsmøtet i Senterpartiet, men han ble han møtt av et titalls traktorer og flere bønder med en beskjed.

– Vi roper varsku. Vi ser dette bærer den gale veien. Vi klarer ikke denne kampen alene. Vi trenger hjelp av dere politikere, sa Kvaale Hansen.

Agder bondelag vil at kostandene de har for å drive landbruk ikke skjules i måten ministeren beregnet inntekten deres på.

Landbruksministeren Geir Pollestad (Sp) stod skolerett i den kalde vinden på Sørlandet. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Kan ikke utelukke aksjoner

Agder bondelag så sitt snitt til å reagere lynkjapt med aksjon når de så at ministeren skulle besøke landsdelen, men de er ikke alene om å reagere.

Bondelaget i Innlandet er det største fylkeslaget, og leder Elisabeth Gjems bekrefter at de har hatt flere møter.

– Vi er overhodet ikke der at vi planlegger traktordemonstrasjoner, men vi vurderer markeringer når vi vet mer om fremdriften i Stortingsmeldingen, sier hun.

– Er dette begynnelsen på det vi ser i Europa?

– Ingen her har tatt initiativ til demonstrasjoner, men vi sier til lokallagene at de som ønsker gjerne må for eksempel ved å henge opp bannere, og ta kontakt med sine lokalpolitikere for å få endret tallgrunnlaget i meldingen, sier hun.

Elisabeth Gjems fra Rena har sittet i møter med sitt fylkeslag om reaksjoner på den siste regjeringsmeldingen for bøndene. Foto: Knut Røsrud / NRK

Norsk bonde-og småbrukerlag er også engasjerte.

– Vi er skuffet over planen regjeringen har lagt frem, og også vi vil si vår mening, sier leder i Norges bonde-og småbrukerlag Thor Jacob Solberg.

– Hvor langt er dere villige til å gå de neste dagene?

– Vi vil ikke arrangere demonstrasjon med traktorer og møkkalass i nærmest fremtid. Vi kan ikke utelukke at det blir sterke reaksjoner på regjeringens politikk, dersom de ikke gir oss ærlige tall og en inntekt på linje med andre i samfunnet, slik de har lovet, sier han.

Likhetstegn med Europa

Europeiske bønder har demonstrert mot klimatiltak og unionslandbruk siden i fjor høst.

Politisk journalist i Nationen Tone Magni Finstad Vestheim drar likhetstegn mellom norske og europeiske bønder:

– Protestene kan komme her også. Selv om Norge ikke er en del av EU og bundet til en felles landbrukspolitikk med EU, sa Finstad Vestheim da hun besøkte Nyhetsmorgen 29. februar.

Bondeprotestene i Europa har de siste ukene eskalert.

– Norske bønder får stødigere dårligere betalt for maten de produserer, samtidig som klimakravene som bøndene skal innfri, øker, sa Finstad Vestheim på Nyhetsmorgen.