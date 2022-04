– Mi e rige!

Elevene fra Feda skole i Kvinesdal kunne ikke tro hva de hadde funnet langs en populær tursti like ved skolen.

– Der fant de en treeske, og oppi der var det to metallskrin. Oppi der var det massevis av hundrelapper, fortalte rektoren.

Det var 24 tusenlapper, 22 femhundrelapper og resten hundrelapper. Til sammen var det 95.000 kroner i sedler fra 60-tallet.

Ventet sekssifret beløp

I dag stod auksjonarius John Gauslå, som leder Agder myntforening, klar til å selge de gamle sedlene.

På forhånd ventet han at de ville bli solgt for et sted mellom 200.000 kroner og 300.000 kroner.

Og det anslaget holdt stikk. Lenge før auksjonen hadde lokale samlere meldt interesse for å kjøpe sedlene.

Auksjonarius John Gauslå under auksjonen. Foto: Vetle Hjortland / NRK

– En god auksjon

Når auksjonen var over, viste det seg at sedlene ble solgt til samlere og andre for i alt 236.000 kroner.

– Auksjonen gikk veldig bra. alle pengene fra Feda-funnet ble solgt, kunne John Gauslå konstatere etter auksjonen.

Han forteller til NRK at dette betyr at elevene på Feda dermed får i underkant av 120.000 kroner i finnerlønn.

Herman Olander Mejlænder og faren følger med på auksjonen. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Funn vakte oppsikt

– Alle har vel drømt om å gå på skattejakt og finne en skatt. Nå skjedde det, sa rektor Torbjørn R. Johnsen ved Feda skole i Kvinesdal til NRK etter at pengefunnet ble kjent i media i mai 2021.

Og raskt kom spørsmålet om hva elevene ville få i finnerlønn. Etter pengefunnet fortalte lærer Torunn Omland at elevene snakket mye om finnerlønnen.

– Det er ulike meninger om hva pengene bør gå til. Flere vil reise på klassetur, sa hun.

Elevene fant pengene i dette gamle skrinet. Foto: Feda skole

Håper på leirskole

Georg Emiliam Mejlænder var sammen med broren Herman og faren til stede på auksjonen i Kristiansand.

Georg sier det var litt rart å finne pengene i fjor.

– Men det var litt kult. Og han har et kontant svar på hva han ønsker at finnerlønnen skal bli brukt på.

– Leirskole.

På Feda skole var elever møtt opp for å følge med på auksjonen som foregikk i Kristiansand. Foto: Karolina Ulfig / Avisen Agder

Fremdeles uklart hvor pengene kom fra

I starten av 2022 ble det kjent at de gamle sedlene skulle selges på auksjon.

95.000 kroner var mye penger på 1960-tallet da pengene ble gjemt unna. Dagens verdi av pengene ville vært rundt 1,3 millioner kroner, ifølge SSB.

Politiet klarte ikke å finne ut hvor pengene kommer fra. Men politiet tror det kan se ut som om pengene er gravd ned av noen som ikke turte å ha pengene noe annet sted.