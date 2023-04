I 2018 ble Ragnhild Solem Midtbø påkjørt av en fritidsbåt midt i den idylliske skjærgården i Grimstad mens hun var ute å padlet.

Sammenstøtet resulterte i et beinbrudd, nerveskade, dype kutt og en amputert stortå.

Ragnhild Solem Midtbø måtte tilbringe sommeren i 2018 i rullestol etter en båt kjørte på henne på padletur i Grimstads Skjærgård. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Det var ganske dramatisk. Ikke alle har like god kontroll på sjøen. Jeg er nok litt mer obs enn før ulykken.

Båtsesongen er rett rundt hjørnet, og en fersk undersøkelse gjort av Sjøfartsdirektoratet viser at det nå finnes over én million fritidsbåter i Norge.

Samtidig har myke trafikanter på sjøen tredoblet seg de siste ti årene.

Midtbø frykter at ulykkene kan bli flere.

NRK har snakket med både padlere og båtfolk om hva man må tenke på når man drar ut for å nyte en varm sommerdag på sjøen, når det stadig blir mer trafikk.

Deler ansvaret

Med flere folk på sjøen, er det viktigere enn noen gang å være aktsom for å ikke sette seg selv eller andre i farlige situasjoner mener seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet Petter A. Søreng.

– Dette stiller økte krav i forhold til kompetanse og holdninger på sjøen.

Han sier mye handler om godt sjøvett.

– Vi frykter ulykker der folk ikke tar hensyn til hverandre. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med, og driver holdningsarbeid rundt.

Søreng mener ansvaret hviler på både hurtigbåter og padlere.

– Det er viktig at de myke trafikantene sørger for at de er synlige, at de bruker farger som sees godt, bruker lys i dårlig sikt og generelt holder seg i deler av farvannet hvor de ikke setter seg selv i fare.

Padletur i Oslofjorden. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Unngår rushtrafikken

Midtbø tror både de som kjører hurtiggående båter og padlere må ta hensyn.

Samtidig mener hun båter har et større ansvar enn de som sitter i kajakker.

– Jeg vil tenke at båter har mer ansvar, fordi de har mye større fart. Det kan ha store konsekvenser hvis man ikke er varsom på sjøen. Jeg mener kajakker har rett til å krysse åpne strekk vi også.

Etter ulykken padler Midtbø sjelden alene, og nesten aldri når trafikken er som verst om sommeren.

– Jeg føler meg mer utrygg hvis jeg padler alene, så jeg padler oftest sammen med andre.

Hun tror flere padlere kan være bekymret for ulykker, når antall båter øker om sommeren.

– Det er jo ganske sannsynlig at det blir flere ulykker. Jeg tror folk tenker på det.

Ragnhild Midtbø etter padleulykken. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Sårbare

Stig Hvide Smith i Båtforbundet sier det skal mye økning til før det blir for trangt om plassen på sjøen.

- Det er lite konflikt mellom myke trafikanter og øvrige farkoster. Men de er sårbare og derfor må båtfolket utvise betydelig hensyn.

Han trekker frem at det er en utfordring at det ikke alltid er like lett å se kajakker og lignende.

- Med over én million farkoster på sjøen er det klart at det er tilfeldighetenes spill som rår av og til, og ikke alle er like oppmerksomme.

Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith. Foto: KNBF

Må tilpasse seg

Kristian Hermansen er styreleder i Arendal kajakklubb.

Han sier det er forskjell på hvordan folk opplever den økte båttrafikken, men at noen av tilbakemeldingene han har fått tyder på at man ikke kan padle som før.

– Noen velger å padle mindre om sommeren, fordi de føler seg litt utrygge på sjøen.

Kajakker i Geirangerfjorden Foto: Kayak More Tomorrow

Han sier at padlerne hår måttet innrette seg etter båttrafikken mer enn før.

– Det er jo mange båtfolk som også er kajakkfolk, så jeg tror ikke konfliktnivået er så kjempestort, men man må tenke seg mer om på sjøen og tilpasse seg.

For dem som kanskje føler seg mer utrygge i en kajakk eller andre små fartøy har han et par tips.

– Du kan padle sammen med andre, da blir man lettere sett. På morgenen har vi ofte sjøen for oss selv, så mange velger å dra ut tidlig, eller så kan du ta kajakken på bilen og kjøre til nærmeste innlandsvann for å slippe all trafikken.