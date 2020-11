– Jeg husker bare de to første slagene, så husker jeg ikke så mye mer, forteller 31-åringen til NRK.

10. januar i år kom han inn på legevakta i Arendal. Han var psykisk dårlig, og hadde kuttet opp armen sin.

I tillegg fortalte han at han hadde svelget ei knust lyspære. Han var beruset og høylytt, men ikke voldelig, ifølge tiltalen.

– Jeg var jo syk. Det var derfor jeg oppsøkte legevakta.

Politiet ble tilkalt for å hindre at han stakk avgårde før han ble behandlet, og for å få kontroll på han.

Nå er den ene av de to politimennene tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt brudd på tjenesteplikten, skriver Agderposten.

Riksadvokaten har overprøvd Spesialenheten som ville henlegge.

«...det er klart at NN slo fornærmede en rekke ganger, trolig med omtrent seks slag...»

31-åringen fikk skader flere steder på kroppen. Foto: Privat

Ville røyke

Politimennene ville at han skulle sette seg på ei båre på legevakta. Men han ville ut å røyke.

– Jeg har aldri vært voldelig mot politiet. Jeg ville bare ut og ta en røyk.

Politimannen hadde han aldri sett før.

Da 31-åringen ikke ville sette seg, dyttet den tiltalte politimannen han ned på båra, ifølge tiltalen.

Så slo han pasienten i ansiktet.

Politimannen har selv erkjent at han slo ett slag for å få kontroll ifølge tiltalen.

Men Riksadvokaten tror ikke på politimannens egen forklaring. Ei heller at pasienten skal ha gjort så sterk motstand at han måtte bruke en slik makt:

«Det antas derimot at NN handlet som han gjorde fordi han mistet tålmodigheten og besinnelsen.»

– Jeg husker som sagt ikke så mye etter to slag, sier 31-åringen.

Flere sykepleiere og en vekter var vitner til hendelsen. Ut fra deres forklaringer, mener Riksadvokaten at politimannen tildelte mannen minst seks slag. Den andre politimannen foretok seg ingenting, og er ikke tiltalt i saken.

– Ville «shake hands»

31-åringen måtte behandles for skadene.

På legevakta ble han stripsa i ansiktet. Det ble tatt røntgen av hodet, for å se om han hadde blitt påført hjernerystelse.

– De mente jeg hadde blitt påført det.

Han fikk også hevelser i ansiktet, og blødning i munnen.

31-åringen husker at politimannen sa unnskyld etterpå, og ville «shake hands».

– Jeg godtok unnskyldningen der og da for jeg var så redd og sjokkert.

Flere sykepleiere og en vekter har forklart seg i saken. Riksadvokaten konkluderer med at politimannen slo gjentatte ganger. Foto: Svein Sundsdal/NRK

Uenig i tiltale

Mannens advokat, Øyvind Tvedt, mener dette er en riktig beslutning av Riksadvokaten:

– Det er viktig at samfunnet reagerer. Når politiet har så mye makt, er det viktig at den utøves riktig i forhold til trusselen.

Den tiltalte politimannen vil ikke uttale seg til NRK, men har fått påstandene forelagt.

Hans advokat, Lars Morten Bjørkholt, har ikke besvart NRKs henvendelser. Til Agderposten sier han at han mener tiltalen er feil:

– Det er overraskende at riksadvokaten overprøver en meget grundig vurdering fra sjefen for Spesialenheten. Jeg er sterkt uenig i de vurderinger og konklusjoner riksadvokaten har kommet til.

Sliter i ettertid

31-åringen sliter etter opplevelsen. Han har hatt angst i flere år, men sier han det har blitt verre:

– Jeg har klart å leve med angsten tidligere. Nå har det blitt mer sosial angst. Det er vanskelig for meg å se politiet.

Men han er glad for at saken nå kommer opp i retten:

– Jeg er glad for at jeg endelig blir trodd. Jeg ønsker at han skal stå for det han har gjort, og at han skal straffes. Det er uakseptabelt at politiet gjør slik.