Rekordmange gikk i Pride-paraden

Sikkerheten var på topp da Skeive Sørlandsdagers parade gikk gjennom Kristiansand sentrum. Frykten har vært at eventuelle motdemonstrasjoner skal føre til bråk og vold.

Derfor hadde politiet bevæpnet seg. Foreløpig har det ikke blitt meldt om uønskede hendelser.

Lederen av Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), Anna Charlotte Larsen, er glad for at det ikke ble bråk i år, og at over tusen mennesker møtte opp.

– Jeg tenker at mange av dem som har sittet hjemme å støttet oss, er med på festen i dag. Det er utrolig gøy. Dette trenger Sørlandet, sier Larsen til NRK.

«Ta Kristiansand tilbake»

Årets parade har blitt beskrevet som den viktigste noen gang og har slagordet «Ta Kristiansand tilbake».

I juli demonstrerte den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» mot det de kalte «homolobbyen».

I tillegg har det vært en rekke konfrontasjoner under tidligere parader. I fjor tok motstandere bilder av folk som gikk i paraden.

Under årets Pride-parade kunne man også se ordføreren i Kristiansand, Harald Furre, fra Høyre.

– Dessverre hadde vi besøk av noen nazister i sommer. Det vakte sterke reaksjoner. Derfor er det særlig viktig å markere dette i år. Det er fantastisk å se at så mange har møtt opp, sier Furre til NRK.

Slik så det ut i Kristiansands hovedgata da den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» demonstrerte mot «homolobbyen». Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut i Kristiansands hovedgata da den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» demonstrerte mot «homolobbyen».

Flere kommuner nektet å heise regnbueflagget

Det har også blitt mye debatt etter at flere sørlandskommuner har sagt nei til å henge opp regnbueflagget i offentlige flaggstenger under Skeive Sørlandsdager.

Ordføreren i Vennesla har fått mye kritikk etter at hun sa nei.

Fredag ble det kjent at Agder politidistrikt ikke ville tillate at politifolk stilte opp i uniform i paraden under Skeive Sørlandsdager.

Årsaken var at paraden er blitt for politisk, sa politimester Kirsten Lindeberg.