Tall fra Tryg Forsikring viser at antall båtbranner er fordoblet så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor. Holder tendensen seg, vil 2017 bli et rekordår for båtbranner i Norge.

Fikk du med deg: Hoppet i sjøen da båten tok fyr

Det samme gjelder tyveri. Det har vært en økning på 30 prosent så langt i år sammenlignet med fjoråret, viser tallene fra Tryg.

Lite fokus på brannsikkerhet

Irgens mener kunnskapsmangelen er så prekær at noe drastisk må gjøres. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Trygs kommunikasjonssjef Ole Irgens oppfordrer båteiere til å ta brannsikkerhet om bord på alvor. Mange tror mindre båter slipper unna brannsikringen.

– Det skal være brannslukningsapparat i alle båter. Brannen utvikler seg vanvittig fort, og apparatet bør være rett ved siden av føreren.

I større båter bør det være røykvarslere. Han understreker at det elektriske anlegget bør kontrolleres av fagfolk før sjøsetting. Det samme gjelder drivstoffystem, ventilasjon og gassanlegg.

Dette støtter Redningsselskapets Knut-Even Rislaa:

– Det handler om at man må ha en generell forståelse for at ting er i orden og at saker er gjort riktig i båten. Brann i det elektriske anlegget kan få store konsekvenser.

Rislaa er skipsfører på redningsskøyta Inge Steensland som holder til i Arendal. Foto: Leif Dalen / NRK

Stjeler mer

Det har blitt solgt flere fritidsbåter i år enn i fjor, men økningen i antall båtbranner og båttyveri er likevel større en salgsøkningen skulle tilsi.

Først halvår i 2017 har det også vært en rekke tilfeller av mobile vinningskriminelle som har trålt norske havner på jakt etter båtmotorer og andre verdier.

– Profesjonelle kriminelle bander tar seg inn i båthavner. De har med riktig verktøy og stjeler alt fra båtutstyr til dyre motorer.

Han sier at alt som kan fjernes fra en båt også kan stjeles, og at det er viktig å sikre fartøyet sitt.

– Tendensen er at denne kriminaliteten blir mer velorganisert. Tyvgodset fraktes ut av landet og selges der.

– Kan gi færre båtulykker

Det er ikke slik mange tro, at yngre skaper mer problemer til sjøs, mener Rislaa. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Risla i Redningsselskapet er enig i at det ville være lurt å innføre praktisk opplæring i båtførerprøven.

Det er forventet at mer enn 3700 båteiere vil oppleve motorstans, brann eller grunnstøting i år.

– La folk kjenne hvordan det er å være om bord i en båt og føre den. Dette kunne gjort at havariskadene som skyldes feilnavigasjon hadde blitt færre.

Norske forsikringsselskap vil betale ut rundt 350 millioner kroner i erstatning til fritidsbåteiere.

– Vi snakker muligens om flere titalls eller hundretalls millioner kroner i skader som kunne vært ungått om opplæringen var bedre, mener Irgens.