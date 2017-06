– Vi hadde bare ett mål. Det var å komme oss inn til land, sier Sondre Omdal, én av ungdommene om bord i båten.

De fire 17-åringene Sondre Omdal, Jørgen Tvede, Alexander Råna og Sondre Laursen skulle bare ut på en fisketur ved Gjervoldsøy i Arendal etter skolen.

– Sa bare pang

Omdal forteller at vennegjengen fra Vegårshei skulle vende snutene hjemover etter en fisketur uten hell. Da de startet motoren kom det ubehagelige lyder.

– Da vi startet motoren luktet det smått bensin. Så sa det plutselig; PANG! Det tok skikkelig fyr.

Omdal tok bilde etter at vennene kom seg i land. Foto: Sondre Omdal / Privat

Ungdommene sier at de først fikk slått ned en del av flammene, men de skjønte at brannen spredte seg raskere enn de kunne håndtere. De tok derfor med seg det de hadde av verdisaker og kom seg til land.

– Det var såpass grunt at vi kunne kare oss inn uten å svømme. Vannet rakk oss til magen.

Omdal sier situasjonen kunne vært helt annerledes om de hadde vært lenger ute på sjøen, og ikke minst om de ikke hadde handlet så fort som de gjorde. Et halvt minutt senere var nemlig båten dekket av flammer.

Eldre motor

– Dette var en gammel sjekte. Det er vanskelig å si akkurat hva som skjedde, men vi tror at det var motoren som var problemet.

Slik så det ut etter at plastbåten tok fyr midt ute på vannet. Foto: Vidar Espedalen-Larsen / Redningsselskapet

På spørsmålet om hendelsen har ført til båtskrekk er de raske til å svare. De kommer ikke til å slutte å dra til sjøs etter dette.

– Alt gikk jo greit! Det var så klart litt nerver, men vi hadde et mål. Det var å komme oss til land. Det klarte vi jo også.

Mest samvittigheten som smerter

Omdal fikk brennmerker på armer, brystet og i ansiktet, men han tror ikke skadene er alvorlige.

– Jeg ble veldig rød i øyet også, jeg tror jeg sprakk et blodkar. Ser man bort fra det – var det bare én som fikk litt svidd hår på leggen.

Her ser du ungdommene på den ene siden og båtvraket på den andre. Foto: Vidar Espedalen-Larsen / Redningsselskapet

Den største skaden er kanskje den dårlige samvittigheten, slik føltes det i hvert fall under telefonsamtalen NRK hadde med guttene. Det var foreldrene til Laursen som hadde kjøpt båten.

– De er bare glade for at det gikk bra med oss – de er ikke sure. Men nå forsvant jo sommerens båtplaner for deres del, sukker sørlandsguttene.