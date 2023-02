Rec Solar arbeider for delvis oppstart

– En delvis og rask oppstart er målet vi nå jobber intenst mot. Flere brikker må falle på plass, og styret må også godkjenne en slik løsning. Vi mener det er gode muligheter for å lykkes.

Det sier administrerende direktør Jan Enno Bicker i Rec Solar Norway i en pressemelding.

– Jeg kan ikke garantere at dette blir det endelige utfallet.

18. august i fjor ble det kjent at bedriften skulle stenge ned i inntil 26 uker på grunn av høye strømpriser.

I september ble produksjonen satt på vent, og siden da har over 200 ansatte vært permittert.

Bicker forventer at en endelig avklaring knyttet til en delvis oppstart vil skje før permisjonstiden for de ansatte utløper 26. mars.

Tror på gode nyheter

Hovedtillitsvalgt i Rec Solar Andreas Hadland, sier til NRK før møtet at han ikke tror det vil bli gitt beskjed om nedleggelse.

– Jeg tror på gode nyheter. Vi har aldri hatt en diskusjon om nedleggelse. Vi har jobbet for oppstart siden første dag vi permitterte, sier han.

Torsdag klokken 13.00 er det kalt inn til allmøte med administrerende direktør Jan Enno Bicker.

Hovedtillitsvalgt Andreas Hadland frykter ikke at det kommer en beskjed om nedleggelse på allmøte. Foto: TOM NICOLAI KOLSTAD / NRK

Forlenget permitteringene

Rec Solar Norway har rundt 250 ansatte i Kristiansand og Porsgrunn.

Tirsdag sendte selskapet ut en melding til sine ansatte om at permitteringene blir forlenget i tre uker. Det bekreftet tillitsvalgt Andreas Hadland til avisa Fædrelandsvennen.

– Jeg tolker utvidelsen av permittering som drenering av tid, sier Hadland til NRK torsdag.

Arbeidsgiver kan permittere ansatte i en periode på inntil 26 uker i løpet av en 18- måneders periode.

For Rec Solar er denne grensen begynnelsen av mars.

Dette er Rec Solar: Ekspandér faktaboks Rec Solar produserer silisium til bruk i solceller. Solcelleprodusenten Rec ble grunnlagt i Norge i 1996. I 2013 ble Rec delt opp i Rec Solar og Rec Silicon. Høsten 2021 ble Rec Solar Norway kjøpt opp av indiske Reliance Industries. Bak dette selskapet står Asias rikeste mann, indiske Mukesh Ambani.

I dialog om strømstøtte

Før nedstengingen var administrerende direktør i Rec Solar, Jan Enno Bicker, i dialog med myndighetene om strømstøtte.

22. august kom næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på besøk hos Rec Solar i Kristiansand.

Der deltok han i et lukket møte med ledelse, tillitsvalgte og ansatte.

– Det er viktig at selskapene skal drive for egen regning og risiko. Hvis vi forrykker denne balansen for mye og skattebetalerne skal stille opp når det blir for vanskelig, vil det over tid svekke produktiviteten og verdiskapningen til næringslivet i landet, sa Vestre til NRK etter møtet.

4. januar i år ble saken også tatt opp i Stortingets spørretime.

Da uttalte næringsministeren at det ikke er næringsministerens eller regjeringens jobb å forklare norske, private bedriftseiere hvilke avtaler de skal ha.

Vestre la også til at de har redegjort for alle tiltakene de gjør som vil ha effekt over tid.

Underskudd fra før

Fædrelandsvennen har tidligere skrevet at Rec Solar Norway hadde et underskudd på nesten 2,4 milliarder kroner i 2021, noe som ifølge avisen var fire ganger så mye som inntektene.

Årsaken til de høye kostnadene i 2021 og 2022 skal være økte strømpriser.