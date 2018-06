Reagerer på «meningsløse» skoledager

For tusenvis av elever er sommerferien et faktum, men for mange slo feriemodusen inn for flere uker siden. Skolene sliter med å organisere opplegg når eksamensperioden er over.

– Det er kjipt å være på skolen når man ikke klarer å utnytte tiden man er der, er tilbakemeldingen Elevorganisasjonen får fra ungdommer.

Netflix på skolebiblioteket

Agathe Waage er påtroppende leder i Elevorganisasjonen. Hun får mange tilbakemeldinger fra elever som opplever ukene etter eksamen som bortkastede.

– Noen skoler og lærere klarer å fylle dagene med spennende og inspirerende innhold, men dessverre får vi veldig mange tilbakemeldinger på at elever sitter på biblioteket og ser på netflix, eller scroller gjennom facebookfeeden - i mangel på organisert opplegg. Agathe Waage

Slik skolesystemet er lagt opp, må elevene gjennom all opplæring før eksamen. Etterpå er det dermed ingenting igjen å lære, men mye tid å slå i hjel.

Agathe Waage er påtroppende leder for Elevorganisasjonen. Foto: Elevorganisasjonen

Under lupen

Det har ikke skjedd store endringer i videregående skole siden reform 94. For å undersøke hva som fungerer og hva som kan bli bedre, oppnevnte regjeringen i fjor høst et utvalg som blant annet skal undersøke strukturen i videregående opplæring.

Lied-utvalget skal i desember 2019 komme med forslag til hvordan skolesystemet kan forbedres i fremtiden.

– Vi er veldig spente på å se hva utvalget finner ut, og hvordan politikerne velger å følge dette opp, sier Waage, som er fornøyd med at problemet blir tatt på alvor.

– Vanskelig å motivere

På Kristiansand Katedralskole Gimle ringer lektor Geir Kåre Rykhus og klassen skoleåret ut med kake og utdeling av karakterkort. Når han spør elevene hvordan den siste tiden har vært, går svaret "unødvendig" igjen.

– Jeg har stor forståelse for at elevene kan synes det virker meningsløst, sier Rykhus til NRK.

Håkon Flåt er elevrådsleder ved Kristiansand Katedralskole Gimle. Han ble ferdig med eksamen i slutten av mai, og sier tiden etter dette har vært preget av korte dager, kahoot, film og lek. Flåt sier at flere elever kjenner seg igjen i at skolehverdagen virker meningsløs i ukene før sommerferien, og etterlyser et bedre system. Foto: Kristin Olsen / NRK

Lektoren sier lærerne forsøker å lage motiverende opplegg når eksamensperioden er over, men at det kan være utfordrende i en tid der karakterjaget i høy grad styrer motivasjonen blant elevene.

– Kan lærere strekke seg enda lengre for å lage meningsfulle opplegg etter eksamen?

– Det helt sikkert an å finne mer pedagogiske og gode opplegg. Det vet jeg alle jobber med, og vi blir aldri flinke nok.

Lektor Geir Kåre Rykhus mener det er positivt at Lied-utvalget skal undersøke strukturen på videregående skole. Foto: Kristin Olsen / NRK

Vil bli lyttet til

Lina Sæbø og Remi Strand sitter i elevrådet ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. 17-åringene tror de fleste kan oppleve ukene før sommerferien som lite givende.

– Du er på skolen i to timer, så drar du hjem igjen. Noen bruker like lang tid på å reise til skolen som å være der, og da er det lett å falle for fristelsen til å skulke, sier Sæbø.

Elevene er positive til at skolestrukturen skal under lupen, men håper skoleungdommen vil bli lyttet til.

– Politikerne har en tendens til å feie ungdommen litt under teppet. Det er flott at de har lyst til å høre hva vi mener, så da håper jeg de tar det til betraktning, sier Strand.