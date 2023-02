Hvordan kan en person forsvinne mens han går på en vei i et godt bebodd område?

Det er et spørsmål mange har stilt seg etter at Raymond Johanssen forsvant i Søgne for et og et halvt år siden.

Fortsatt står familien uten svar.

– Jeg har lett flere mil i skogen hele veien her og til Volleberg der Raymond bor, sier halvbroren Glenn Johnsen.

Han peker på elvebredden der Søgneelva renner, og opp i skogen som går langs veien.

De to har vokst opp som en del av en søskenflokk på ni, med både helsøsken og halvsøsken.

Dette er det siste bildet som halvbroren Glen har av sin bror Raymond. Foto: PRIVAT

Mysteriet på Tofteland

Alle vitneobservasjoner og elektroniske spor tar brått slutt kvelden den 12. oktober 2021.

– Det er vanskelig å være tilbake her, sier han.

Han er på Toftelandsveien der siste observasjon av Raymond ble gjort.

Mobilsignalene viser at Raymond var på Toftelandsbroa rundt klokka ni, men ingen har sett ham.

Det var denne strekningen Raymond pleide å gå når han skulle hjem.

– Jeg snakket med Raymond to dager før han forsvant, da «likte» han et bilde av barna og meg på Facebook og alt var bra.

– Hadde Raymond noen fiender?

– Jeg tror ikke han hadde noen fiender, sier Glenn Johnsen.

Hunden dukke plutselig opp

Det var da hunden til Raymond, Pluto, dukket opp alene at 40-åringen ble meldt savnet og det ble igangsatt søk.

Ifølge politiet så det ut som hunden hadde vært ute lenge.

– Jeg har hatt hunder i alle år og jeg tror ikke den store hunden har holdt seg alene ute i skogen i ni dager, uten å komme til hus og be om mat, sier Glenn.

Raymond skal ha vært på Tangvall og handlet før han forsvant. Alt er borte.

– Han hadde en bærepose med seg, og en mobiltelefon. Ingen har funnet verken telefonen eller plastposen noe sted, sier Glenn.

Nær 1500 personer er savnet

Ifølge Kripos er 1449 mennesker meldt savnet i Norge nå. 114 personer bare i Agder.

– Det Kripos kan si er at statistisk sett er ikke dette et høyt antall, men bak enhver sak er pårørende som er berørt. En savnet er en for mye.

– Er ikke dette mange personer?

– Ja, men da må vi huske at en sak kan være et år gammel og en sak kan være førti år gammel, sier Heidi Frydenberg, leder seksjon for DNA og Saknet i Kripos.

En stor andel av dem som er savnet er menn mellom 20-50 år som er savnet på sjøen.

– Sørlandets kystgrense er utfordrende, mange av de savnede er sjømenn, sier Frydenlund.

Det er politidistriktene som avgjør hvor mye ressurser som skal brukes på hver savnetsak.

– Det er viktig å skille mellom de som etterlyses som savnet og de som er antatt omkommet. Majoriteten kommer til rette i løpet av samme dag, eller kort tid, sier Frydenberg.

Sjekket danskebåten og grensene

Forsvinningen er fremdeles under etterforskning ved Agder politidistrikt.

– Det vanskelige er at sporene etter Raymond forsvinner veldig brått, sier seksjonsleder for etterforsking ved Kristiansand politistasjon, Harald Hollerud.

– Bruker politiet nok ressurser på å lete?

– Vi har gjort over 70 vitneavhør og det er veldig mange. Vi har hatt flere leteaksjoner og brukt mannskap som har rappellert ned skrenter, brukt dronepiloter, hunder og frivillige mannskaper, sier han.

Hollerud forklarer at politiet har sjekket kamera ulike steder, samt danskebåten og flere grenseoverganger. Uten resultater.

Dette er Harald Hollerud. Han leder etterforskningen i forsvinningssaken etter Raymond. Politiet har ikke gitt opp letingen. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

En lokal uro og snakkis

I dagene etter 12. oktober lette Glenn og samboeren Marianne Krohg Homlong flere timer daglig i området der Raymond pleide å gå.

– Vi har lett flere mil i skogen her. I alle steinhuler og kratt. Vi har gått opp og ned langs Søgneelva og leita i terrenget, forklarer Glenn og peker opp i skogen.

– Raymond likte å være ute i naturen og leve livet.

Nå bruker han nettene til å sjekke tips og ringe kilder.

– Det går utover familien å ha en etterforsker hjemme. Det kommer fremdeles mange tips på sosiale medier, sier han.

Tofteland gård ligger like i nærheten av broen, og eier Helge Pettersen syns forsvinningen er ubehagelig.

– Vi har snakket mye om det som skjedde og vi er forundret over at politiet ikke kan finne ut hva som har skjedd.

Letemannskaper fra Røde Kors, hundepatruljen og dykkere lette etter Johanssen i dagene etter 12. oktober

– Det er mange som går på jakt her etter rådyr, og hadde det ligget en person i skogen ville han blitt funnet, sier Pettersen.