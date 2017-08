Positiv til en institusjon i sør

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen sier til Fædrelandsvennen at han er positiv og vil jobbe aktivt for å få en barnevernsinstitusjon med psykiatritilbud til Ager. Solveig Horne har sag at Sørlandet kan være en aktuell plass for en slik institusjon.