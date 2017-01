Politiloggen: Ansikt skadet, parkrangler og branner

0747: Kristiansand, Lund. Det har vært skadeverk på en bil ved at den er ripet opp i løpet av natta. Politiet avventer anmeldelse.

0638: Søgne. Mann hevder seg overfalt. Politiet snakker med mannen og han hevder etter hvert at han ikke er utsatt for noe. Ingen anmeldelse.

0610: Kristiansand, Mosby. Melding om noen gutter som sloss. Politiet hadde ikke kapasitet til å sjekker forholdet.

0608: Kristiansand, Vågsbygdporten. Mann går i tunnellen og tar ut to brannslukkingsapparat, klatrer opp i en mast. Mannen kom ned etter hvert. Mannen innbragt til politiet og anmeldt for ordensforstyrrelse og skadeverk.Politiet stengte E39 vestgående for å få kontroll.

0530: Kristiansand, Justneshalvøya. Mann og kvinne krangler på en adresse. Den ene parten overntatter hos kjente.

0504: Kristiansand, Grim. Melding om beruset mann. Etter hvert klarer mannen å komme seg på beina og gå selv.

0500: Vanse. Melding om at en mann har knust en rute på Flekkefjord Sparebank. Politiet kjenner ID på gjerningsmann.

0449: Arendal. Melding om husbråk på en adresse. Viser seg å være en drikkelek som har tatt litt av på et nachspiel.

0432: Kristiansand. Melding om at en mann har tatt samboers mobiltelefon. Partene pålagt å løse dette selv.

0426: Vanse.Melding om at en mann har vært inne i et hus og stjålet en bilnøkkel. Politiet avventer anmeldelse på forholdet.

0423: Kristiansand, Tveit. En Border Collie hund har stukket av. Kommet til rette igjen senere på natta.

0410: Vennesla. Melding om at en mann er slått. Politiet har snakket med mannen og oppretter sak.

0407: Konsmo. Politiet avkilter en bil etter begjæring.

0400: Arebdal. Melding om støy fra en fest. Politiet pålegger festens eier om å ta hensyn til omgivelsene.

0402: Lillesand. Melding om en bil som har rygget på en annen bil. Fornærmede undersøker saken. Politiet avventer anmeldelse.

0402: Konsmo: Promillekontroll. 21 bilførere kontrollert. Ingen reaksjoner.

0356: Grimstad. Melding om liten hund som har stukket av ved Øde Ugland.

0355: Arendal. Mann pågrepet for tyveri av bil samt kjøring i påvirket tilstand. Førerkort beslaglagt og forholdet anmeldt.

0347: Mandal. Melding om brann i søppeldunk. Brannvesenet tar saken.

0338: Kristiansand, Kongsgård. Mann pårepet for vold mot kvinnelig samboer. Politiet oppretter sak på forlholdet.

0335: Grimstad. Melding om musikk som forstyrrer nattero. Festen i ferd med å ta slutt da politiet ankom.

0334: Kristiansand, sentrum. Melding om slgsmål i Tollbodgata. Partene borte da politiet ankom.

0331: Kristiansand. Poliiet pålegger eier av et nachspiel om å avslutte festen.

0330: Iveland. Melding om slagsmål. To menn har hatt håndgemeng. Ingen vil anmelde forholdet. Begge kjørt hver til sitt.

0321: Arendal. Mann falt i sjøen da han skulle vaske hendene sine. Hjulpet på land og tatt hånd om av kamerater.

0309: Arendal. Melding om at en kjent person har tatt seg inn i en bolig og stjålet bilnøkler. Politiet avventer anmeldelse.

0314: Kristiansand, sentrum. Mann innbragt til politiet etter å ha forstyrret ro og orden i sentrum.

0312: Birkeland. Melding om støy fra en fest som forstyrrer natteroen.

0308: Kristiansand, sentrum. Melding om slagsmål. Partene hadde forlatt stedet før politiets ankomst. Politiet avventer anmeldelse.

0310: Arendal. Politeit avskilter en bil etter begjæring.

0306: Grimstad: Beruset mann kjørt hjem av politiet.

0303: Flekkefjord. Mann bortvist fra sentrum etter å ha prøvd klatreevnene sine i juletreet i byen. Politiet oppretter sak på forholdet.

0303: Mandal. Mann kjørt hjem etter å laget dårlig stemning ved et gatekjøkken.

0250: Arendal. En person bortvist fra sentrum for resten av natta.

0243: Grimstad. To naboer har kranglet. Den ene har slått den andre. En er påført et kutt. Politiet oppretter sak på forholdet.

0236: Kristiansand, Hånes. Melding om at det brenner litt i et gjerde ved fotballbanen på Hånes. Brannvesenet tar saken.

0235: Kristiansand sentrum. To personer bortvist for resten av natta etter å har forstyrret ro og orden.

0234: Farsund. Mann bortvist fra sentrum for resten av natta etter å ha forstyrret ro og orden.

0227: Kristiansand, Fagerholt. Beruset mann kjørt hjem.

0227: Kristiansand, Andøya. Melding at noen kaster ut fyreverkeri fra en bil. Politiet prioriterte ikke dette oppdraget.

0225: Kristiansand, sentrum. To parter krangler på en bensinstasjon. Begge parter bortvist fra sentrum for resten av natta.

0216: Kristiansand, sentrum. Mann innbragt til politiet etter å ha forstyrret ro og orden. Ingen anmeldelse. Løslatt og bortvist fra sentrum.

0209: Arendal. Melding om amper stemning ved et utested på Langbrygga. Forholdet roeet seg ned.

0211: Kristiansand, sentrum. Mann bortvist fra sentrum for resten av natta etter å ha vært vært innvolvert i bråk.

0204: E18 Stoa. Mann går i vegbanen. Politiet plukker ham opp og kjører ham hjem.

0202: Arendal. Overtstadig beruset mann innbringes til arresten.

0153: Hovden: Mann bortvist fra sentrum for resten av natta etter å ha oppført seg ufint ved et utested.

0150: Mandal. Mann bortvist fra sentrum for resten av natta. La seg borti politiets arbeid.

0153: Birkeneshallen. Melding om brann i en søppeldunk. Brannvesentet slukket brannen.

0148: Søgne. Melding om støy fra en fest i Søgne.



0140: Mandal. Mann hevder å ha blitt slått. Pga spårkproblmemer får ikke politiet klarhet i hva som har skjedd. Avventer anmeldelse.

0143: Kristiansand, sentrum. Mann innbragt til politiet og anmeldt da han ikke etterkom politiets pålegg om å forlate området ved et utested.

0133:Kristiansand. Melding om uvettig bruk av fyrverkeri i Randesund. Politiet hadde ikke kapasitet.

0133: Kristiansand, sentrum. To menn bortvist fra sentrum etter å ha kranglet med dørverter og lagt seg borti politiets arbeid.

0131: Kristiansand,sentrum. Mann bortvist fra sentrum etter å ha forstyrret ro og orden.

0123: Arendal, Stoa. Beruset mann ligger ved en bensinstasjon. Kjørt hjem av venner.

0123: Mandal. Mann bortvist fra sentrum for resten av natta etter å ha forstyrret ro orden.

0122: Borhaug. To personer krangler. Den ene skal ha slått en brøytestikke i en bil. Politiet kjører den ene parten hjem.

0115: Åseral. Bortelidvegen. Mann anmeldt for kjøring å påvirket tilstand ved Håvestøl. Beslag av førerkort og anmeldt.

0106: Kristiansand. Mann innbrakt for forstyrrelse av offentlig ro og orden ved et utestad. Anmeldt.

0105: Hovden. Melding om mann som er slått. Skade i en finger. Tatt hånd om av ambulanse. Politiet avventer anmeldelse.

0104: Kristiansand. Mann pågrepet etter å solgt narkotika på et utested. Anmeldt.

0102: Mandal: En beruset gutt kjøres hjem til foresatte.

0059: Mandal. Gutt anmeldes for skadeverk. Brakk vindusvisker på en politibil. Foresatte varslet.

0059: Arendal, Rykene. Mann stygt skadet i ansiktet etter å ha helt krutt i en boks og tent på. Mannen kjørt sykehus. Politiet oppretter sak på forholdet.

0056: Kristiansand, sentum. Mann anmeldt for å ha urinert på offentlig sted.

0052: Iveland.Mann anmeldt for kjøring med bil i påvirket tilstand.

0051: Arendal, Molandsveien. Melding om beruset mann som vaser i vegbanen. Politiet hadde ikke kapasitet.

0047: Kristiansand. Lund. Melding om brann i søppeldunk. Brannvesenet tok saken.

0042: Grimstad. Mann pågrepet for å ha utført vold mot ektefelle. Politiet har opprettet sak på forholdet.

0043: Farsund. En mann som var bortvist fulgte ikke politiets pålegg. Sparket politiet på leggen. Pågrepet, kjørt arresten og anmeldt.

0037: Arendal. Melding om branntilløp i en container. Brannvesenet tok saken.

0036: Kristiansand. Dame frastjålet mobilen sin på byen. Fornærmede anmelder forholdet i morgen.

0035: Fevik. Melding om en gressbrann. En nabo skal ha slått ned flammene. Brannvesenet tok saken.

0034: Arendal, His. Melding om branntilløpp i noe kratt. Brannvesenet tar saken.

0028:Mandal. Mann har utvist dårlig oppførsel på et utested. Mannen bortvist fra sentrum for resten av natta.

0026: Kristiansand, Ålefjær. Melding om innbrudd i bolig. Politiet pågriper gjerningspersonen på stedet. Anmeldt.

0026: Kristiansand, sentrum.En mann har gått løs på inventar på et utested. Mannen var i besittelse av litt narkotika. Pågrepet og anmeldt.

0018: E18 Varoddbroa. Melding om fyrverkeri fra et av tårnene på den gamle Varoddbroa. Politiet sjekket uten å finne noen personer.

0015: Kr. Sand, sentrum. Melding om en person som forstyrrer ro og orden ved et utested. Mannen var borte da politiet ankom.

0014: Arendal. Melding om brann i et tre. Brannvesenet tar saken.

0009: Kristiansand, sentrum. En dame innbrakt til politet og anmeldt for forulemping av politiet ved skjelldsord og slag. Skjedd ved et utested.

0006: Kristiansand, Gimlekollen. Melding om uvettig bruk av fyreverkeri. Politiet hadde ikke kapasitet til å sjekke forholdet.

0006: Mandal. Poliet bistår ambulansen med en beruset person. Vedkommende blir tatt hånd om av ambulansen.

0005: Lyngdal. Kvinne slått til på byen. Politiet vet hvem gjerningsmann er. Politiet oppretter sak på forholdet.

00015: E39, Ime. Melding om bil som kjører 30 i 60 sone. Politiet prioriterte ikke denne saken i natt.

2359:: Risør: Melding om lite branntilløp på en benk. Brannvesenet tar hånd om saken. Politiet hadde ikke kapasitet.

2357: Holum: Melding om voldsepisode på en adresse. Fornærmede har selv oppsøkt legevakt. Politiet avventer anmeldelse.

2346: Arendal: Dame har hoppet /falt i sjøen ved Pollen. Tatt hånd om av av ambulanse og politi og kjørt legevakt.

2346: Grimstad: Melding om fyrverkeri i tunnell ved Oddensenteret. Borte da politiet ankom.

2342: Grimstad: Mann innbragt til politiet og anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann ved å skjelle ut politiet.

2343: Kristiansand, sentrum. En overstadig beruset mann blir innbragt til arrest fra et hotell.

2343: Lillesand. melding om fyrverkeri ved Fagerutn skole. Politiet hadde ikke kapasitet til å se på forholdet.

2306: Eksjø Vegårdshei. Melding om person som har gått gjennom isen på Eksjø. Folk i området fikk ham opp i båt i løpet av kort tid noe ned. Mannen som gikk gjennom isen kjøres sykehus av ambulanse.

2141: Kristiansand sentrum. Mann 43 oppfører seg dumt mot vaktene og blir fjernet av politiet. Pålagt å holde seg borte fra sentrum.

2130: Kristiansand, Skippergata. Innbrudd i leilighet i løpet av dagen-uvisst om noe er stjålet. Forholdet anmeldes over helgen. Brutt opp dør.