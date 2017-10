Flere fylkesveier har fått store skader

– Vi har flere skader på broer. Den ene i Evje og Hornnes kommune er helt ødelagt. Der jobber vi med å etablere en ny bro, sier samferdselssjef i Aust-Agder fylkeskommune, Ola Olsbu.

Tirsdag orienterte han fylkestinget om de foreløpige skadene etter flommen som har rammet agderfylkene og Telemark de siste dagene.

Skader for over 10 millioner

Det foreløpige anslaget viser at skadene på fylkesveiene i Aust-Agder beløper seg til 10–11 millioner kroner.

Olsbu sier situasjonen er kritisk flere steder og at bare litt nedbør få store konsekvenser. Derfor er det nå satt i gang en rekke mindre tiltak for å hindre at flere veier blir ødelagt.

Det er både dyrt og tidkrevende.

– Vår beskjed til Statens vegvesen er at de må reparere det som må repareres, og at det må skyves på planlagte prosjekter. Vi blir kanskje nødt til å ta av neste års bevilgninger, sier Olsbu.

Forventer flere skader

Sammenlignet med flommen som rammet Sørlandet for tre uker siden har ikke forsikringsselskapene mottatt mange skademeldinger.

IF skadeforsikring har mottatt 20 meldinger om skader på eiendom og fire meldinger om skader på bil.

– Det er langt mindre nå enn ved forrige flom, sier informasjonsdirektør i IF skadeforsikring, Jon Berge.

Gjensidige har så langt registrert 26 skader i Aust-Agder og fire i Vest-Agder. 13 av skadene gjelder Tvedestrand som er den kommunen som til nå er rammet hardest.

– Vi forventer at antallet vil stige, og vi følger situasjonen tett, ikke minst med tanke på at mer nedbør er på vei, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

