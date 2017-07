Politiloggen natt til 8. juli

Birkeland, kl. 23.15: En bil har kjørt av veien. Bilfører skal ha løpt fra stedet. Politiet har søkt etter vedkommende uten å finne ham.

Tvedestrand, kl. 01.10: En person mistenkes for fyllekjøring av båt. Politiet stopper båten, ved sjekk blåser den mistenkte båtføreren inn til like under lovlig promilleverdi og får kjøre videre.

Kristiansand, kl. 01.30: En person blir pågrepet etter å ha skallet til en dørvakt på et utested. Under pågripelsen skal han i tillegg ha skallet til en politimann.

Kristiansand, kl. 02.20: Mange slagsmål i sentrum i natt. Hovedsakelig i Markens gate og Vestre Strandgate. Flere personer har blitt pågrepet og kjørt til arresten i forbindelse med hendelsene.