Politiet henlegger straffesaken mot Sørlandet sykehus

– Det er konkludert med at saken mot helseforetaket må henlegges som foreldet for perioden forut for 13. april 2019. Det sier politijurist Hans Olav Røyr.

Legen feilopererte pasienter i Kristiansand etter denne datoen, men politiet har også henlagt disse sakene.

– De henlegges ut fra bevisets stilling, sier Røyr.

– Etterforskningen har avdekket at det senest innen 13. april 2019 forelå tilstrekkelige kontrolltiltak rundt den aktuelle legen.

Skuffa pasienter

Svein Are Auestad ble operert av legen 22. november 2019. Han utførte en avansert operasjon av hånda alene.

Helsetilsynet har konkludert med feiloperasjon, og at legen ikke skulle utført inngrepet.

Likevel mener politiet det på dette tidspunkt var gode nok kontrollrutiner på sykehuset.

Auestad forstår lite av henleggelsen:

– Hvordan kan rutinene ha vært på plass? Jeg er veldig, veldig skuffa.

Svein Are Auestad ble operert etter at politiet mener rutinene var gode nok. Foto: Privat

– Jeg føler meg bare så skuffa. Jeg vet ikke hva jeg skal si.

Margret Annie Gudbergsdottir ble feiloperert av legen i juli 2019. Også etter at politiet mener rutinene var gode nok.

Hun gråter og gråter på telefonen til NRK.

– Jeg bare skjønner det ikke.

Hun ble feiloperert i hånda og lever et liv i smertehelvete.

– Hele jula mi er ødelagt. Livet er ødelagt.

Margret Annie Gudbergsdottir ble feiloperert av legen i juli 2019. Foto: PER-KÅRE SANDBAKK / NRK

Helsetilsynet ba om straffesak

I januar siktet politiet Sørlandet sykehus for brudd på helsepersonelloven.

Direktøren ville ikke dengang kommentere siktelsen.

Siktelsen gikk på forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av loven.

Tidligere i år ba Statens helsetilsyn politiet om å reise straffesak mot sykehuset.

Det skjedde som følge av mange feiloperasjoner og grov systemsvikt.

Slike lovbrudd kan straffes med bøter eller fengsel på inntil tre måneder.

En kasakhstansk lege jobbet i elleve år i Flekkefjord. Han var ikke ortoped, og feilopererte en rekke pasienter. Foto: Svein Løvland / Avisen Agder

Lege siktet

En lege jobbet i elleve år som overlege i ortopedi i Flekkefjord, uten å være ortoped.

Mange pasienter endte som uføre på grunn av grove feiloperasjoner.

Noen av dem døde av feilbehandling.

Ledelsen ved sykehuset overførte legen til Kristiansand. Det var godkjent av administrerende direktør, Nina Mevold.

Feiloperasjonene fortsatte.

Politiet tok etterhvert også ut siktelse mot legen.

– Agder politidistrikt er ikke ferdige med etterforskningen av legen, sier Røyr.

Han er siktet for brudd helsepersonelloven § 4, for å ikke ha gitt forsvarlig helsehjelp.

Politiet regner med at etterforskningen mot legen vil være ferdig tidlig i 2022.

450 pasienter har krevd en ny vurdering etter at de ble operert av denne legen, og en annen lege som jobbet i Flekkefjord.

Finn Åge Olsen er en av de feilopererte pasientene. Han måtte amputere. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Uvanlig

Det er bare i svært spesielle tilfeller at helsetilsynet går til anmeldelse, og ber om påtale. Kun fem ganger har et foretak blitt anmeldt de siste fem årene.

Ifølge en oversikt fra 2002 til 2008 ble det begjært påtale i 0,7 prosent av tilsynssakene med uforsvarlighet.

Nå har altså politiet henlagt saken mot sykehuset.