For første gang i Norge har en savnet person blitt funnet av drone

Tirsdag denne uken ble en 75 år gammel kvinne meldt savnet i Mandal etter at hun forsvant fra hjemmet sitt.

Tolv timer senere startet politiets leteaksjon. Ved hjelp av en drone med et varmesøkende kamera, ble kvinnen funnet i live i terrenget.

Dronepilot Christian Ekra i Agder politidistrikt fløy dronen som oppdaget den savnede kvinnen.

– Det var mange dyr og letemannskaper som dukket opp i det varmesøkende kameraet. Men etter 40 minutter og tre batteribytter kom jeg over noe jeg trodde kunne være den savnede kvinnen, forteller Ekra.

Slik så det ut da kvinnen ble funnet:

Politiet finner savnet kvinne Du trenger javascript for å se video.

NRK møter dronepiloten etter et oppdrag i Lindesnes. Der har han brukt dronen til et søk på havet etter at en tom kajakk ble funnet drivende. Etter en stund meldte eieren seg, og det ble klart at kajakken hadde drevet til havs uten personer i.

Dette bruker politiet droner til Ekspandér faktaboks Branner

Leteaksjoner og søk etter savnede personer

Dokumentering av åsted

Forberedelse til pågripelse av farlige personer

Kartlegge og observere et område Kilde: Politiet

Leteaksjonen i Mandal var mer dramatisk. Takket være det varmesøkende kameraet, kunne dronepiloten se den savnede kvinnen i terrenget fra 50 meters høyde.

– Jeg fikk dirigert letemannskapet og politi til funnstedet, og kvinnen ble funnet i live, sier Ekra.

Dermed var det første funnet av en savnet person med politiets drone i Norge et faktum.

– Det er veldig stort, både for meg, de pårørende og for droneprosjektet til politiet.

Dronepilot Christian Ekra i Agder politidistrikt. Foto: Kristin Olsen / NRK

Han mener utfallet av leteaksjonen kunne blitt ganske annerledes dersom de ikke hadde brukt dronen med det varmesøkende kameraet.

– Det ville tatt lengre tid, og det er ikke sikkert kvinnen ville klart seg så lenge i fem grader i det ulendte terrenget.

– Det at dronen nå har reddet er liv, gjør at hele droneprosjektet er verdt det koster.

– Redder liv

Lederen for politiets droneprosjekt, Jørgen Lunde Ronge, sier funnet av den savnede mandalskvinnen ved hjelp av drone er unikt i norsk politihistorie.

– Det er første gang vi finner en savnet person ved hjelp av en av våre droner, sier Ronge, som til daglig jobber i helikoptertjenesten i Oslo politidistrikt.



– Jeg synes det er utrolig fint at noe vi jobber med å bruke, gir så gode resultater, og kanskje er med på å redde liv.

Politiet bruker droner til mange ulike oppdrag. Foto: Kristin Olsen / NRK

Prøveprosjekt

Bruk av drone i politiet er et prøveprosjekt i tre av landets politidistrikter. Agder, Troms og Trøndelag er med i prosjektet med seks dronepiloter hver.

I ett år skal de bruke droner i forskjellige oppdrag. Om seks måneder skal arbeidet evalueres.

Prosjektlederen forklarer at droneflyging er mye mer kostnadseffektivt enn helikopterflyging. Dessuten er det raskere og mer effektivt for politidistriktene å få opp en drone, enn å tilkalle og vente på helikopter fra Oslo.

– Dette er noe distriktene rår over selv. Jeg mener det fører til en bedre beredskap i hele landet.