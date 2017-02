Plasten i havet ødelegger dyrelivet

Onsdag kveld fant zoologer ved Universitetet i Bergen 30 plastposer og mengder med småplast. Zoolog mener det er skremmende at det finnes så mye plast i havet.

– Det er sjokkerende og skremmende at det er så mye søppel i havet at hvaler kan spise det, slik at de ikke kan ta til seg næring, sier Solheim, som er zoolog ved Agder naturmuseum og botaniske hage.

– Det er sjokkerende at det er så mye plastsøppel i havene, sier zoolog Roar Solheim Foto: NRK

Tror de er syke

Solheim forklarer at hvalen kan fortsatt spise, men greier ikke å fordøye alt på grunn av plasten, og blir helt utsultet.

– Det er ikke første gangen av hvaler driver i land langs kysten, og det har også skjedd langs Sørlandskysten, men vanligvis tror man at de er syke. Det er første gang jeg har hørt at noen har åpnet magesekken og sjekket dette.

Dette kan dermed gjelde flere hvaler, men også sjøfugl som lever mye ute ved havet.

– På museet har vi fått inn noen havsuler som har vært helt avmagret. Jeg har ikke tenkt på å undersøke magesekken, for jeg har trodd at de er syke eller at det er matmangel i havet.

Store mengder plastposer og mikroplast ble hentet ut av magesekken til gåsenebbkvalen. Foto: Terje Lislevand / UiB

Solheim sier at historien om hvalen gir et nytt lys over sine egne funn som zoolog.

– Det gir en del tanker på noe jeg ikke har tenkt på å se på før. Hvis det kommer døde havhester eller havsuler langs Sørlandskysten og vi får dem inn, så vil jeg gjerne undersøke magesekken.

Tetter igjen magesekken

– På denne hvalen fant de store plastposer som sannsynligvis har tettet igjen magesekken og tarmtottene, slik at hvalen ikke har kunne tatt til seg næring, utdyper Solheim.

Plasten brytes deretter ned til små plastkuler, og får man for mye av dette kan dyrene bli forgiftet eller fordøyelsen kan blokkeres.

– I tillegg har man plastrester og tau som sjøpattedyr får over hodet, og kveles, sier Solheim.

Ifølge tall fra FNs miljøprogram så havner 8 millioner tonn med plast i havene årlig. 80 % av dette stammer fra aktivitet og industri på land. I 2050 venter forskere å finne mer plast enn fisk i havet, viser en rapport fra stiftelsen Verdens økonomiske forum.

Solheim sier til slutt at vi som forbrukere kan legge press på plastindustrien.

– Vi kan legge press på industrien og ønske at den plasten vi bruker i det daglige livet lages i nedbrytbar plast.

