Oppfordrer til paradedeltagelse etter nazimarsj

I et brev adressert til Ordfører Harald Furre (H) og varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) oppfordrer Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm politikerne til å vise solidaritet med LHBTI-miljøet på Skeive Sørlandsdager senere denne måneden.

Hun ønsker også at den politiske ledelsen får med seg flere støttespillere fra andre partier, foreninger og næringslivet.

Oppfordringen kommer, blant annet, på bakgrunn av helgens nynazistiske demonstrasjon i Kristiansand.

– Politikere må stå sammen med LHBTI-miljøet og tydelig markere sin støtte under Skeive Sørlandsdager. Det er ekstra viktig i år, sier Bjurstrøm.

Lørdag var ikke første gang "Den nordiske motstandsbevegelsen" demonstrerte mot "homolobbyen". Her fra Skeive Sørlandsdager i fjor. Foto: tipser

Brente regnbueflagg

Regnbueflagget fikk vaie over rådhuset i Kristiansand under Skeive Sørlandsdager i fjor, etter at flagg andre steder i byen var tatt ned. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Skeive Sørlandsdager arrangeres i Kristiansand siste helga i august, og lørdag 26. arrangeres parade gjennom byens gater.

Bjurstrøm viser til også til fjorårets skeive dager da medlemmer fra den samme gruppen rev ned og brente regnbueflagg.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm vil få med Ordfører Harald Furre og varaordfører Jørg Kristiansen på Skeive Sørlandsdager. Foto: NRK

Under fjorårets parade møtte dessuten medlemmer fra «Den nordiske motstandsbevegelsen» opp og tok bilder av folk som deltok i paraden, noe mange opplevde som ubehagelig.

– Burde sjekket fakta

Ordfører Harald Furre har allerede planer om å delta, og har tidligere gått offentlig ut med sin støtte til Skeive Sørlandsdager.

Etter fjorårets motaksjon fra «Den nordiske motstandsbevegelsen» i forkant av Skeive Sørlandsdager bestemte Kristiansand-ordføreren at regnbueflagget skulle heises på Rådhuset. Til NRK sier han at det aldri var et spørsmål om han skulle delta.

Ordfører i Kristiansand Harald Furre (H). Foto: Elise Rønnevig Andersen / NRK

– Det er viktig å markere at Sørlandet er for alle. Jeg deltar naturligvis. Jeg heiser regnbueflagget på rådhuset i år igjen, og har invitert arrangørene til lunsj før paraden.

Han er derfor litt overrasket over oppfordringen fra Bjurstrøm.

– Bjurstrøm har ikke fulgt så godt med. Det er rart å få en slik henvendelse når det er godt kjent at kommunen støtter Skeive Sørlandsdager. Men det er jo hyggelig at hun bryr seg.

– Problemfritt

Varaordfører i Kristiansand Jørgen Kristiansen (KrF). Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) svarer at han er på et politisk oppdrag i Afrika i den aktuelle perioden, men understreker at det ikke er uaktuelt å delta i fremtiden:

– Jeg har deltatt på debatter og arrangementer om dette temaet før. Vårt menneskesyn i KrF handler om at alle er like mye verdt, sier han og fortsetter:

– For kort tid siden var det en demonstrasjon der enkelte viste usunne holdninger jeg ikke støtter, så det å delta på et arrangement der folk marsjerer for sine rettigheter til et godt liv, det mener jeg er problemfritt.