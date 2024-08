Saken oppsummert: • Norsk Fosterhjemsforening har merket økt oppmerksomhet og henvendelser etter Raads oppfordring.

• Influenser Isabel Raad ble tidligere i sommer gjenforent med sin fosterfamilie etter 12 år og oppfordret sine følgere til å bli fosterforeldre.

• Raad, som har over 360.000 følgere på Snapchat, har vært åpen om sin vanskelige barndom og betydningen av fosterfamilien hun bodde hos i seks år.

• Generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tone Granaas, uttaler at vi lever i en fosterhjemskrise med mellom 200-300 barn som venter på et trygt hjem.

• Bufdir, som jobber med rekruttering av fosterhjem, roser Raads initiativ og jobber for å styrke fosterhjemsmeldingen for å rekruttere og beholde flere fosterhjem.

• Raad uttaler at hun ønsker å bruke stemmen sin enda mer vedrørende fosterhjem, et tema som står hennes hjerte nært. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi har fått masse henvendelser fra folk som syntes oppfordringen til Isabel Raad er helt fantastisk.

Det sier generalsekretær Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening.

Det er en av organisasjonene som har merket økt oppmerksomhet etter influenser Isabel Raads fosterhjems-oppfordring tidligere i sommer.

Gjennom flere videosnutter ble hundretusenvis av følgere vitner til overraskelsesbesøket hos fosterfamilien hennes. Det hadde gått tolv år siden de sist hadde sett hverandre. Raad har hele tiden vært åpen om sin vanskelige barndom, og at fosterfamilien hun bodde hos i seks år har betydd mye.

Isabel Raad har på få år blitt en av Norges største influensere.

Bare på Snapchat har hun over 360.000 følgere, og blir stadig referert til som Norges Snapchat-dronning.

Like etter gjenforeningsbesøket i begynnelsen av august oppfordret hun gråtkvalt alle sine følgere til å bli fosterforeldre:

– Please, please gjør det, sa Isabel Raad da hun kom med sin oppfordring. Du trenger javascript for å se video. – Please, please gjør det, sa Isabel Raad da hun kom med sin oppfordring. Video: Isabel Raad

Raad skriver i en e-post til NRK at hun blir rørt over at engasjementet hennes rundt denne saken blir sett og tatt imot så positivt.

– Jeg vet selv hvor enormt viktig det er med gode fosterhjem. Jeg er helt sikker på at det å vokse opp i et trygt og fint hjem reddet meg på mange måter.

Tok valget

Carina Gauslå fra Froland var en av dem som ble rørt av Raads historie.

Hun har i likhet med Raad selv vært på institusjon da hun var ung, og ble etter hvert plassert i fosterhjem.

– Man kan kjenner seg igjen i mye av det hun forteller, sier Carina Gauslå om Isabel Raads fosterhjemshistorie. Her står hun sammen med mannen Odd Asle. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Erfaringene gjorde at hun selv valgte å bli fostermor.

– Bare tanken på at du hjelper en person med å få en mest mulig normal hverdag, et mest mulig normalt liv, sånn at de selv kan bli velfungerende, det gir veldig mye, sier hun.

Sammen med ektemannen Odd Asle har de vært fosterhjem i en årrekke. I tillegg til tre biologiske barn, er de fosterforeldre for ei jente på 14.

Her er hele familien Gauslå samlet under en ferietur til Egypt. Foto: Privat

– Lever i en fosterhjemskrise

Landsforeningen for barnevernsbarn roser Raad sitt engasjement for saken.

– Jeg synes det er flott at hun gjør dette, sier generalsekretær Jasmin Agovic-Nordaas.

Men han spør seg likevel:

– Er det ikke litt rart at det må en influenser til for å få oppmerksomhet rundt mangelen på fosterhjem?

Dette har vært en systemkrise i mange år, fortsetter han.

Generalsekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn, Jasmin Agovic-Nordaas. Foto: Privat

Bufdir, som jobber med rekruttering av fosterforeldre, betegner mangelen på fosterhjem som alvorlig.

Fosterhjemsmeldingen som kom i juni 2024 viser en klar nedgang i antall fosterhjem de siste årene.

– Vi lever i en fosterhjemskrise. Det står mellom 200 og 300 barn og venter på et trygt hjem akkurat nå, sier Tone Granaas i fosterhjemsforeningen.

– Å bli et fosterhjem er kanskje det viktigste samfunnsoppdraget som man kan ta på seg, sier Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Også Bufdir har fått med seg Raads bønn til sine følgere.

– Vi har fått med oss den sterke historien til Isabel Raad, men det er for tidlig for oss å si noe om en eventuell effekt på rekrutteringen av fosterhjem da det å bli fosterforeldre er en lang prosess, sier divisjonsdirektør i Bufdir Tove Bruusgaard.

Divisjonsdirektør i Bufdir Tove Bruusgaard syntes det er positivt at en så profilert person forteller om hvor viktig fosterhjemmet har vært for henne. Foto: Bufdir / Bufdir

Hun roser også initiativet til Raad.

– Raad når ut til mange, og hvis det fører til flere gode og stabile fosterhjem så er det flott, sier hun.

Hvordan bli fosterhjem? Selv om det finnes noen krav, er det et helhetsbilde som avgjør om du kan bli fosterforelder. Det betyr at du kan bli godkjent som fosterhjem selv om du ikke oppfyller alle kravene. Alle som vil bli fosterhjem, må gjennom en grunnopplæring og vurdering. Dette tar i gjennomsnitt 3 måneder. Når man er ferdig med opplæringen og er anbefalt som fosterhjem, varierer det hvor lang tid det tar før man finner et konkret barn som kan flytte inn til dere. For mer informasjon, gå inn på fosterhjem.no. Kilde: Bufdir.no

Trenger flere positive historier

Bruusgaard i Bufdir sier det jobbes nå langsiktig med å styrke fosterhjemsordningen, slik at flere ønsker å bli fosterforeldre.

– Stortingsmeldingen som kom i juni skal legge til rette for at vi rekrutterer og beholder flere fosterhjem, og at flere barn får oppfølging i nærmiljøet sitt, sier Bruusgaard.

Norsk Fosterhjemsforening tror de nye og bedre rettighetene for fosterfamilier i Stortingsmeldingen, samt positive historier som Raads vil hjelpe på rekrutteringen.

– Det er strålende at Isabel har lagt ut viktigheten av gode fosterhjem, og hvor betydningsfullt det er for disse barna. Vi trenger flere slike positive historier, sier Graanas.

Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening på Arendalsuka for å snakke om fosterhjemskrisen hun mener vi står i.

Bruke stemmen mer

Isabel Raad forteller til NRK at hun nå ønsker å bruke stemmen sin enda mer til å fremsnakke fosterhjem.

– Jeg vet at det er stor mangel på fosterhjem. Dette var også et stort problem da jeg var barn og ventet på å bli omplassert fra beredskapshjem til fosterhjem. Dette er et tema som står hjertet mitt nært, sier Raad.

Isabel Raad var svært rørt etter gjenforeningen med sin egen fosterfamilie i sommer. – Dette er et tema som står hjertet mitt nært, sier Raad i dag. Foto: Isabel Raad

I Froland deler familien Gauslå Raads oppfordring glatt videre.

– Hvis én person kan hjelpe ett barn, så har vi oppnådd veldig mye med dagens fosterhjemskrise. Har du tid og anledning, så vil jeg si at å ha et fosterbarn gir mer tilbake enn det du selv gir.