Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Salget av kosttilskuddet kreatin har økt kraftig de siste årene, også blant barn under 18 år.

Kreatin er et stoff som finnes naturlig i kroppen, og kan også inntas gjennom kostholdet. Det er populært i forbindelse med styrketrening da det lagrer energi i musklene og kan gjøre dem større.

En av de største nettbutikkene i Norge, Tights.no, har sett en 550% økning i salget av kreatin fra 2021 til i dag.

Førsteamanuensis i idrett ved Universitetet i Stavanger, Thomas Bjørnsen, mener effekten av kreatin er veldig liten og at man får bedre resultater ved å fokusere på søvn, kosthold og et jevnt treningsopplegg.

Kreatin er et lovlig produkt og er ikke på dopinglista til Antidoping Norge, men forskningssjef ved Antidoping Norge, Fredrik Lauritzen, advarer om at ingen kosttilskudd er uten risiko og mulige bivirkninger.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Alle kompisene mine, og alle de som er litt yngre enn meg snakker om kreatin hele tida. At det er det du bør ta for å trene styrke, sier Sondre Skuland Haugen (21).

Han er en av mange som både vet godt hva kreatin er, og som bruker dette jevnlig.

Hva er kreatin, spør kanskje du som ikke tar pullups like lett som 21-åringen vi treffer på treningssenteret.

Kreatin er et stoff som finnes naturlig i kroppen, men vi får også i oss kreatin gjennom for eksempel fisk og rødt kjøtt i kosten.

Hva er kreatin? Ekspander/minimer faktaboks Kreatin er en kjemisk forbindelse som har en rekke funksjoner i kroppen. Kreatin er en viktig energireserve i muskulatur. Kreatin i formen kreatinfosfat er spesielt viktig som energireserve for muskelceller.

Kreatin kan lages i kroppen eller tilføres via kostholdet. Fisk og kjøtt er gode kilder til kreatin. Kreatin er også et populært kosttilskudd, særlig i forbindelse med styrketrening. Her blir kreatin ofte omtalt som et «muskelpulver». Kreatin som kosttilskudd finnes i flere ulike typer, der kreatin-monohydrat er det mest brukte. I kreatin-monohydrat er kreatin bundet sammen med et vannmolekyl. Kosttilskuddet finnes blant annet som tabletter, kapsler og pulver. Kilde: Store Norske leksikon

Kreatin, som også blir kalt et «muskelpulver», har lenge vært kjent og brukt i idrettsmiljøer.

Men nå har kosttilskuddet også fått fast plass på kjøkkenbenken i stadig flere hjem.

Forskere NRK har snakket med forklarer at en av grunnene til at det er så populært, er fordi energien fra kreatinet lagres i musklene sammen med vann. Derfor kan musklene se litt større ut når man går på det.

Spesielt blant gutter har pulveret blitt populært.

- Jeg trener og bruker kreatin for å se bra ut og være sterk, sier Baver Deghan (24). Han har brukt kreatin av og på siden han var 18 år, og mener effekten har vært god. - Det er mye snakk om kreatin i sosiale medier. Det skal være et av hjelpemidlene som det har blitt forsket mest på, er svaret hans på hvorfor det er blitt så populært blant unge. Ved siden av Baver trener nok en person med kreatin innabords. Adam Hassan (23) tar kreatin hver dag. - Hvorfor? Jo, for å føle meg sterkere, sier han.

Eksplosiv økning

Nesten alle sportskjeder og produsenter NRK har snakket med bekrefter at det vært en klar økning i salget av kreatin siden pandemien.

Tights.no er en av de største nettbutikkene i Norge innenfor sitt segment. Her selger de blant annet sin egenproduserte kreatin.

– Dette produktet har vi siden 2020 frem til i dag solgt 75 tonn av. Fra 2021 til i dag har vi en 550 % økning i salget av kreatin, sier markeds- og presseansvarlig Anders Christian Pettersen.

Poser med kreatin er å finne på mange gutterom rundt i landet. Foto: Peder Mjåland Skaar

Skifte fokus

– Det er lite sannsynlig at det er nok idrettsutøvere i Norge til å dekke inn denne økningen, ler Thomas Bjørnsen når han hører om tallene.

Han er førsteamanuensis i treningsfysiologi ved Universitetet i Stavanger, og tror at det høye kreatinsalget henger sammen med at styrketrening er i vinden.

Han sier at kreatin er et av kosttilskuddene som det er forsket aller mest på.

Og forskningen viser at kreatininntak faktisk har en dokumentert effekt.

– Men det virker ikke på alle, og effekten er egentlig veldig liten, sier han.

Han mener man hadde fått langt bedre effekt og resultater hvis man heller fokuserte på tre andre faktorer;

Søvn

Kosthold

At man trener jevnlig over tid

– Effekten av kreatin er forsvinnende liten i konkurranse med disse tre faktorene. Men det er vel at man vil kjøpe seg den lille effekten som gjør det så fristende, sier Bjørnsen.

Thomas Bjørnsen forteller at kreatin er et av stoffene de har forsket mye på, men det er lite forskning på kreatinbruk blant barn under 18 år. Foto: Universitetet i Stavanger

Forskeren poengterer likevel at det å gå på kreatin kan for noen også virke positivt.

– Det er akkurat som om de skrur på et ekstra fokus retta mot trening og sunn livsstil, samtidig som de bestemmer seg for å ta kreatintilskudd, sier han.

Voksende kultur

Kreatin er et lovlig produkt, og står hverken på idrettens eller straffelovens dopingliste.

Men det er alltid en risiko for at et kosttilskudd kan inneholde stoffer på dopinglisten og gi uønskede bivirkninger. Det sier forskningssjef ved Antidoping Norge, Fredrik Lauritzen.

Forskningssjef ved Antidoping Norge mener kosttilskudd blant unge nå er normalisert. Foto: Antidoping Norge

– Et rent kreatintilskudd har lav til moderat risiko for innhold av forbudte stoffer. Vi er mest bekymret for blandingsprodukter som for eksempel pre-workout og kosttilskudd som hevder å øke muskelmassen eller øke forbrenningen.

Han forteller at slike kosttilskudd har vist seg å ha høy dopingrisiko. De kan også gi negative helsekonsekvenser.

Mens det tidligere kun var noen få som brukte kosttilskudd i forbindelse med trening, mener Lauritzen bruken blant unge nå er normalisert.

– Trening er jo bra, men blir fokuset på muskelvekst og kosttilskudd for stort, er det bekymringsfullt. Da kan man lettere få andre usunne holdninger, sier han.

På sosiale medier florerer det med videoer om – og tips rundt kreatinbruk. Du trenger javascript for å se video. På sosiale medier florerer det med videoer om – og tips rundt kreatinbruk.

Stadig yngre

Senterleder ved Spicheren treningssenter i Kristiansand bekrefter at de får stadig yngre medlemmer.

Kristian Jøranson er redd for at fokuset hos mange som trener har flyttet seg fra å prestere til å se bra ut.

Senterleder Kristian Jøranson har ingenting imot kreatin som kosttilskudd til voksne. – Faktisk går jeg på det selv for å prestere bedre og optimalisere treningen. Foto: Espen Bierud / NRK

– Vi kan ikke legge skjul på at mange går på treningssenter for utseende. Det er jo viktigere enn noen gang. Jeg synes kanskje fokuset blir feil.

– Hva burde fokuset være?

– Bedre helse, og det å prestere. Hvis du tar kreatin for å øke prestasjonsevnen, så tenker jeg det er OK. Men hvis det egentlig dreier seg om utseendet, så er kanskje fokuset litt feil.

Vil ikke anbefale kreatin

– Jeg vil ikke anbefale unge å begynne med kosttilskudd. Mitt råd er alltid mat først.

Det sier professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder, Monica Klungland Torstveit.

Monica Torstveit mener vi kan få i oss like mye kreatin gjennom mat som gjennom kosttilskudd. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Hun mener det har blitt et overfokus på kropp og utseende i dagens samfunn, og økningen i kreatinbruk kan ses i sammenheng med dette.

– Mange gutter i puberteten er opptatt av å bli sterkere og se såkalt definerte ut. Noen av disse er kanskje senere utviklet enn jevnaldrende, og håper muligens at kosttilskudd vil bidra til ekstra muskelvekst.

Men hun mener de unge fint kan få i seg tilstrekkelig med næringsstoffer for muskelvekst gjennom maten vi spiser.

Ikke alltid råd til rødt kjøtt

Odne Hansen (21) mener han har hatt god effekt av kreatin.