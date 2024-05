Økning i forbruksgjeld: – Et press om å ha de nyeste tingene

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Forbruksgjelden i Norge har økt til 163 milliarder kroner, en økning på nesten 10 milliarder på ett år.

Unge mennesker har mest forbruksgjeld, og flere peker på kjøpepress som en mulig forklaring.

Forbruksgjelden for de mellom 18 til 25 år økte med 25 prosent fra april i fjor til april i år.

Unge som bor utenfor byene har mest forbruksgjeld, med en økning på rundt 24 prosent siden august i fjor i Agder.

Bankene ønsker å få mer økonomi inn i skolen for å hjelpe unge til å forstå økonomi.

Økonomene Biedrawa og Al-Kharasani tror kjappe betalingsløsninger og trender bidrar til økningen i forbruksgjeld. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er et samfunn som har endra seg drastisk de siste årene, hvor vi føler at alle skal ha alt. Og da blir det fort at vi opplever kjøpepress, sier økonom Hassen Al-Kharasani i Nordea.

Når det gjelder det tidspunktet man skal betale, så har man ikke pengene som man kanskje trodde man skulle ha, fortsetter hun.

Den totale forbruksgjelden i Norge utgjør nå 163 milliarder kroner.

Det er en økning på nesten 10 milliarder på ett år, ifølge nye tall fra Norsk Gjeldsinformasjon og Nordea.

Og det er altså de unge som har mest forbruksgjeld.

Peker på kjøpepress

De unge selv peker også på kjøpepress som en mulig forklaring.

– Det er et press om å ha de nyeste tingene, sier Martine Djupesland.

Torpal Merjoev peker på høye strømpriser og bolig- og leiepriser som en mulig forklaring. Åsmund Selland tror folk kanskje må begynne å tenke litt annerledes på forbruket.

Martine Djupesland, Åsmund Selland og Torpal Merjoev. Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

Fra april i fjor til april i år, økte forbruksgjelden for de mellom 18 til 25 år med 25 prosent.

Økonomen Biedrawa jobber sammen med Hassen Al-Kharasani for å hjelpe unge til å forstå økonomi.

De tror de vet litt om hvorfor så mange nå har forbruksgjeld.

– Nye ting, trender, kjappe betalingsløsninger. Man kan kjøpe nå og betale senere, sier Biedrawa i Nordea.

Økonomene Isabella Biedrawa og Hassen Al-Kharasani i Nordea. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Mer økning i mindre kommuner

Det er unge som bor utenfor byene som har mest forbruksgjeld.

Ser man på Agder har økningen i forbruksgjeld vært på rundt 24 prosent siden august i fjor.

Det er bygdekommuner som Froland, Vennesla, Evje og Hornnes som trekker snittet opp for regionen.

I Vennesla har forbruksgjelden siden i høst økt fra 7 millioner til i overkant av 13 millioner i dag, forteller Biedrawa.

– Urovekkende

Regionbanksjef i Nordea Mats Sandvik, mener trenden er urovekkende.

– Det veldig urovekkende at folk tar med seg forbruk selv inn i voksenlivet, sier han.

Banken har vært rundt til over 7000 studenter og undervist i økonomi. Sandvik forteller at de ser en stor variasjon både på kompetanse og holdninger til egen økonomi.

Nå ønsker bankene å få mer økonomi inn i skolen.

Økonomen Biedrawa har også et tips hun tror kan hjelpe de unge.

– Slett alle sosiale medier så du slipper å bli påvirket, sier hun med et smil.