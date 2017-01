De har spilt sammen siden de var 12 år gamle. Nå har de bikket 20, men de har ingen planer om å gi seg. Erfaringene er blitt mange flere.

I fjor la de bak seg et travelt år med konserter både nasjonalt og internasjonalt. New York, England og Sverige er bare noen av stedene de har spilt det siste året.

Ingenting tyder på at 2017 blir noe hvileår. Året starter med slipp av ny singel fredag. Låten har tittelen «Northern Lights».

Engasjert nabolag

Med ny singel følger også ny musikkvideo, noe hele nabolaget er klar over. Tvillingsøstrene slo virkelig på stortromma da de skulle spille inn ny musikkvideo.

– Vi dro ut i skogen midt på natten med alt av filmutstyr, og et aggregat som kom til å lage masse lyd og støy.

Oakland Rain består av tvillingsøstrene Charlotte (t.v.) og Maren Wallevik Hansen (t.h.) Foto: Janne Aateigen

Her var det ikke snakk om å overlate noe til tilfeldighetene. Nabolaget ble orientert, og mottakelsen på at to jenter skulle bruke aggregat som kunne gi støy midt på natten.

– Alle var så engasjerte. De synes det var så kult at vi skulle spille inn musikkvideo. Det ble ingen problem.

Her kan du høre den nye låta «Northern light».

Da musikkvideoen skulle spilles inn, ble det derimot større problemer.

– Når vi sto i skogen svartnet plutselig alt. Det ble mørkt, og det var ingen strøm på aggregatet.

Maren og Charlotte Wallevik Hansen har tidligere opptrådt på NRK. Se de framføre «Give Me Love».

Oakland Rain: "Give Me Love" Du trenger javascript for å se video.

Drar til Nashville

Nå håper tvillingsøstrene at en ny låt vil gi nye muligheter både her hjemme og utenfor landets grenser.

Fra før er det allerede klart at de skal til det som regnes som countryens hjemland, Nashville.

Selv er de opptatt av at tekstene deres skal bety noe for dem som hører på

De har hørt at musikken deres har potensial til å slå gjennom «over there». Selv fryder de seg over den tanken.

– Det hadde absolutt ikke gjort noe, smiler tvillingene.

Etter å ha jobbet med musikk sammen i åtte år, er de fremdeles ikke lei av hverandre.

– Vi har holdt på i åtte år nå, med skriving og alt som hører med. Vi er ikke lei av hverandre. Det går veldig bra foreløpig, sier de samstemt.

Se søstrene framføre «Shotgun» på Welcome to The Village-festivalen i Nederland i 2015