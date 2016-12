Nyt sola før regnet og glatta

Varselet gjelder for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark.

Søndag ettermiddag og tidlig kveld kan det lokalt forekomme litt regn som kan fryse på bakken der det fortsatt er kald bakke og/eller kuldegrader, skriver Meteorologisk institutt på sine nettsider.

Værendring utover dagen

Lavereliggende områder litt inn fra kysten og videre innover i landet er mest utsatt, meldes det videre.

Og la deg ikke lure av den lave formiddagssola.

For utover dagen skal det skye til. Og det blir etter hvert mulighet for forbigående spredt regn eller yr. Og det er altså utrygt for regn som fryser på bakken.