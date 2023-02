Ny tilsynssak i Flekkefjord: Pasient døde

Statens helsetilsyn ble varsla 3. januar 2023 om en alvorlig hendelse ved sykehuset i Flekkefjord.

En pasient hadde tidligere fått satt inn ei protese etter et lårhalsbrudd. Denne hadde flere ganger kommet ut av stilling. Nå hadde pasienten falt hjemme.

Ifølge tilsynssaken var det dette som skjedde:

I Flekkefjord ble det forsøkt å få protesa på plass. Men en del av den løsnet, og gikk inn i bløtdelene.

Statsforvalteren skriver i varselet fra 1. februar 2023:

«En slik komplisert tilstand hadde ortopedene på SSF ikke kompetanse til å operere og sykehuset i Kristiansand ble kontaktet. Der hadde de ikke kapasitet...pasienten ble derfor liggende immobilisert...»

Pasienten ble liggende i flere dager med ei ustabil hofte, og døde.

Utdrag fra tilsynssaken mot Sørlandet sykehus.

– Burde vært operert innen ett døgn

Ifølge Statsforvalteren burde en pasient med denne tilstanden blitt operert innen ett døgn for å redusere risikoen for dødsfall.

NRK har ikke fått vite alder på pasienten.

Klinikkdirektør ved sykehuset i Flekkefjord, Øystein Evjen Olsen, sier de meldte fra om hendelsen med en gang.

– Sykehuset har satt igang en intern hendelsesanalyse for å komme frem til sammenhenger og eventuelle læringspunkter. Det er usikkert om dødsfallet har sammenheng.

Flekkefjord sykehus har gjennom flere år hatt mange tilsynssaker knytta til feilbehandlinger. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Nå skal det granskes hva som ble gjort for å få sendt pasienten til et større sykehus på et tidligere tidspunkt. Og om pasienten fikk forsvarlig helsehjelp.

Mange feiloperasjoner

NRK har i flere år skrevet om de mange feiloperasjonene i Flekkefjord. Det var legen Jerlan Omarchanov som sto for mange av dem, men også andre kirurger.

Omarchanov var ikke utdanna ortoped, noe ledelsen visste om.

Jerlan Omarchanov jobbet elleve år i Flekkefjord, uten å være utdanna ortoped. Han skadet mange mennesker for livet.

Han ble etterhvert flyttet til sykehuset i Kristiansand, der feiloperasjonene fortsatte. Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold, var selv involvert i overføringen.

Hittil har 64 pasienter fått erstatning for alvorlige skader, men flere er bekrefta feiloperert.

Sørlandet sykehus har blitt dømt til en bot på én million kroner for grov systemsvikt.

Begrunnelsen var at ledelsen kunne unngått at flere ble skadet dersom legen hadde blitt stoppet tidligere.

Nye feilbehandlinger

I varselet til Sørlandet sykehus i denne saken, står det:

«Statsforvalteren skal også undersøke om virksomheten har arbeidet systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet...»

I Flekkefjord har det vært flere alvorlige feilbehandlinger og tilsynssaker etter at Omarchanov sluttet.

Blant annet døde en pasient døde av blodpropp etter å ha blitt sendt hjem fra akuttmottaket.

En av ortopedene der er nå sikta av politiet etter å ha ødelagt foten på en mann som kom inn med flere brudd i hælen.

Det er også en pågående tilsynssak der en pasient måtte sendes til Oslo universitetssykehus etter en proteseoperasjon.

