Ny lov skal bedre omsorgen for ofre

Regjeringen vil innføre obligatorisk varsling for gjerningspersoner. Varslet gjelder både når man skal inn til soning og når man slipper ut av fengsel.

Hos Stine Sofies stiftelse i Grimstad vet de hva det handler om.

– Vi møter barn her som frykter gjerningspersoner. De er redd for å gå på skolen. De er redd for å gå på butikken. De vet aldri når voldsutøveren er fri, sier Ada Sofie Austegard, generalsekretær i stiftelsen.

Ada Sofie Austegard har kjempet en lang kamp for ofre og pårørendes rettigheter. Foto: Christina Cantero / NRK

For 19 år siden samlet hun over 15 mødre og fedre som har mistet barn etter drap.

Siden er det jobbet for å styrke etterlattes rettigheter. Det har vært en krevende prosess. Årlig holder stiftelsen seminar for pårørende i Grimstad.

– Det er klart det er en belastning. Men så lenge vi står sammen og støtter hverandre, så gir det energi og pågangsmot til å fortsette, sier hun.

For 19 år siden samlet Ada Sofie (t.h.) 15 mødre og fedre som har mistet barn i drap. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Setter ofrene først

Nå kommer ny Kriminalomsorgsmelding. Her gis ofre og pårørende et styrket vern.

Ett stikkord er obligatorisk varsling. Ett annet omvendt voldsalarm. Ett tredje varig kontaktforbud.

– Høyre går til valg på å styrke omsorgen for ofre. Det blir ett av våre valgløfter, sier Peter Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre.

Han roser Ada Sofie Austegard for hennes utrettelige engasjement.

Peter Frølich (H) er justispolitisk talsperson i partiet. Han sier de ønsker å styrke omsorgen for ofre. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vårt lovforslag varsler en justispolitisk kursendring. Vi vet det er en stor belastning for ofre og pårørende. Særlig frykten for at de tilfeldig kan møte på gjerningspersonen på åpen gate, sier Frølich.

Han understreker at lovforslaget nå setter ofrene først.

For drøye to uker siden kom løslatte Viggo Kristiansen hjem til Kristiansand.

– Klart det er tøft

For de drepte jentenes foreldre har tiden vært krevende etter løslatelsen.

Baneheia-saken tilhører bakteppet for det nye lovforslaget.

– Det som er viktig for oss er å snakke med dem som har faktisk erfaring. Dem som har opplevd det på kroppen. Den erfaringen har jeg. Da har jeg jo også en forståelse for hvordan andre har det. Men det er klart det er tøft, sier Ada Sofie Austegard.

Hun grunnla Stine Sofies Stiftelse i 2000. Da ble 8 år gamle Stine Sofie og 10 år gamle Lena brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand.

Stiftelsen jobber for å styrke barns rettssikkerhet. Den jobber aktivt for å hindre at barn utsettes for vold og overgrep.