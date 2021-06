– Vi fryktet å plutselig stå ansikt til ansikt med han og var redde for vår egen reaksjon, sier Nina Knutsen.

I august 2015 ble datteren hennes Alma Gabriela (14) funnet død ved elva i Søgne i Agder.

To uker senere innrømmet en jevnaldrende gutt å stå bak ugjerningen.

Han var for ung til å bli straffet, og ble plassert på barnevernsinstitusjon.

Foreldrene til Alma Gabriela ble ikke automatisk varslet om permisjoner. Dette fordi gutten var under kriminell lavalder.

For snart seks år siden ble Alma Gabriela Knutsen (14) drept av en jevnaldrende gutt som var for ung til å idømmes fengselsstraff. Foto: Privat

– Vi isolerte oss hjemme. Vi følte oss fanget i vårt eget hjem, sier hun.

Helt hverdagslige ting som å gå på butikken ble vanskelig.

– Det må være et lovverk på plass som gir de etterlatte bedre rettigheter enn vi opplevde, sier Knutsen.

I flere år har hun og familien kjempet for å få på plass lovendringen.

Nå bærer arbeidet frukter.

Ropstad: – En tragisk hendelse

Barne - og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har tidligere møtt familien og forteller at historien deres har berørt ham.

– Det er en tragisk hendelse. Å se de etterlatte som var i en så vanskelig situasjon har gjort dypt inntrykk på meg.

Denne uka skal ny barnevernlov behandles i Stortinget.

Lovendringen i forhold til varsling av pårørende er en del av dette vedtaket.

– Det er få saker som er så alvorlige hvor gjerningspersonen er under 15 år. Jeg mener det også i disse tilfellene er viktig å få varsling når gjerningspersonen er i området, sier Ropstad.

Barne – og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) forteller at saken har gjort sterkt inntrykk på han. For fire år siden møtte han selv familien. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Redd i sitt eget hjem

Gabrielas mamma forteller at de har møtt mye motstand underveis i arbeidet.

– Det som har holdt motivasjonen vår oppe er at saken er så viktig for oss. Vi har også hatt masse støtte fra familie, venner og folk rundt oss.

Hun sier støtten fra Stine Sofies Stiftelse har vært uvurderlig.

– De har alltid hatt troa på at dette skulle gå veien.

Malin Albrectsen van der Hagen er juridisk rådgiver i stiftelsen som jobber for en barndom uten vold og overgrep.

Hun er glad for at loven nå blir endret.

– Nina og Rune sin sak illustrerer hvor viktig det er å få på plass en slik lovendring. Vi kan ikke ha situasjoner der fornærmede og etterlatte går rundt og er redde i sitt eget hjem.

Malin Albrectsen van der Hagen (t.h.) er juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse. Hun har vært en uvurderlig støtte for Nina Knutsen og resten av familien. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Fryktet storebrors reaksjon

Nina Knutsen mener det er sentralt at det nå blir en rett for etterlatte å få informasjon.

Selv har de i perioder fått informasjon om når gjerningspersonen hadde permisjon fra institusjonen, men det var ingen automatikk i dette.

Det gjorde at de kunne ta sine forholdsregler. Da reiste de gjerne på hytta.

– Men det er ikke gitt at andre som opplever det samme blir varslet. Det er derfor det er viktig å få dette lovfestet. Da sikres etterlatte rett til varsling, også når gjerningspersonen er under 15 år.

Albrechtsen van der Hagen i Stine Sofies Stiftelse mener det er viktig å ha offerperspektivet høyt oppe også i saker der barn har begått alvorlige, straffbare handlinger.

– Det var et barn som tok livet av et annet barn og det var et søsken som satt igjen. Derfor er det viktig at vi får varslingsregler.

Nina Knutsen forteller at hensynet til Alma Gabrielas storebror også veide tungt.

– Vi var veldig redd for hans reaksjon dersom han møtte gjerningspersonen, sier hun.