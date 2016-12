– Den siste som var innom nå handlet for 1000 kroner til sin kjære hund, forteller butikkansatt på Agder Forsenter Eva Jeanette Olsen.

Mellom hyller fulle av fôr og leker til menneskets beste venn, står Beate Borsheim og leter etter julegaver til hunden av rasen boxer.

– Har du noen gode forslag til julegave til hunden min?

Spørsmålet stilles til butikkansatt Eva Jeanette Olsen som har mange forslag å komme med. For noen år siden pleide ikke Borsheim å kjøpe julegaver til dyrene, men nå mener hun julegaver til de pelskledde er minst like viktig som til venner og familie.

– Hunden må få julegave kan du vite. Når en skaffer seg hund for sin egen fornøyelse, da må en gi tilbake, sier hun.

Mental stimuli

Hundeeieren har allerede sett for seg hva hun kunne tenke seg å finne til sin kjære boxer.

– Leker som stimulere mentalt, trenger boxeren. Det er en ting at de kan springe ute og bli sliten av det, men det å få lov til å bruke hjernen som de har gjort i mange hundre år, det tror jeg er vel så viktig for at hunden skal være fornøyd.

Det er heller ikke mangel på folk som har utvidet gavetradisjonen til å involvere de firbente.

– Ja, vi får mange slike kunder før jul. Det går i godbiter og leker. Både til hunder, katter og gnagere, opplyser Eva Jeanette Olsen.

Butikkansatt på Agder Forsenter Eva Jeanette Olsen mener at dyrene legger merke til at familien samler seg i julen. Foto: STOYAN NENOV / REUTERS

Olsen forteller at de er opptatt av å se hundene som forskjellige individer.

– Det vi er mest opptatt av er at hundene har forskjellige behov, og at vi da spør om hva hunden trenger.

Naturlig tygging

Noe av det mest populære å kjøpe er noe å tygge i. Gjerne naturlig.

– Det går mye i tyggebein. Folk er opptatt av at dyrene ikke skal få i seg så mye tilsetningsstoffer. Derfor har vi et utvalg av naturlige tyggebein.

Hun mener at dyrene selv legger merke til at det er noe spesielt som skjer rundt juletider.

– Dyrene ser når familien samles, og det er bra når det blir satt litt ekstra stas på de også, avslutter hun.