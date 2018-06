Nestenulykken skjedde med et helikopter som var på oppdrag for Agder Energi for å kartlegge strømlinjer.

– De som var i helikopteret har rapportert at da de skulle ta en unnamanøvrering, kom rotorbladene borti høyspentlinjene, sier konserndirektør i Agder Energi, Unni Farestveit.

Hun sier at hendelsen skjedde da helikopteret fløy over linjene på Senumstad i Aust-Agder.

– Det kunne gått mye verre

Ifølge Farestveit ble ikke helikopteret skadet i sammenstøtet og kunne fly tilbake til Arendal lufthavn Gullknapp, der det kunne lande som normalt.

De to personer som var om bord, kom heller ikke til skade.

– Det er vi veldig glad for, for dette kunne gått mye verre, sier Farestveit.

Det er ikke første gang Agder Energi har hatt trøbbel i lufta. To ganger under vinterens snøkaos holdt helikoptre på å krasje i høyspentledninger.

Konserndirektør i Agder Energi, Unni Farestveit, er glad for at ingen ble skadet. Foto: Lars Eie / NRK

Oppdrag satt på vent

Nestenulykken skjedde med et helikopter fra det finske selskapet Heliwest.

Helikopterselskapets oppdrag for Agder Energi Nett, er nå satt på vent.

Farestveit sier at det er helikopterselskapet selv som er ansvarlig for å rapportere hendelsen til det finske luftfartsverket, og at det er opp til dem å vurdere hva som skal skje videre.

Agder Energi har likevel satt i gang en intern gransking for å se på hvordan de og Heliwest har håndtert hendelsen.

Agder Energi har også varslet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Luftfartstilsynet.

Ifølge Farestveit ble ingen strømkunder berørt av det som skjedde, da strømmen ble koblet om med det samme.