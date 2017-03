Nekter skyld etter dødsulykke

Firmaene Lindland maskin og Aust-Agder Jernmalmgruber nekter straffskyld etter etter at en polsk arbeider omkom i Eydehavn i 2014. Det skriver Agderposten. I retten blir det lagt ned påstand om at de to selskapene må betale tilsammen 1,1 millioner kroner i bot.