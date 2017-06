Nabokvinne havnet i drapsscener: – Han så på meg med et veldig spesielt blikk

Nabokvinnen hørte bråk rundt midnatt, og banket på leiligheten til den svenske kvinnen og hennes polske samboer.

– Jeg får ikke svar, så jeg går inn. Så ser jeg ei jente som står i døråninga inn til kjøkkenet. Jeg ser blod, og jeg ser en person som står ved kjøkkenbenken, og en som står ved vinduet med blod på seg.

En 30 år gammel svensk mann står tiltalt for å ha drept samboeren til mora med kniv. Han hevder det var et uhell, og at han skulle skjære brød.

Nabokvinnen meldte fra om drapet i leiligheten i Kongens gate 13. oktober i fjor.

På kjøkkenet er fornærmede, tiltalte og søsteren hans. Den blodige mannen ved vinduet har brent seg fast, sier kvinnen:

– Han så rett på meg med et veldig spesielt blikk. Han var sjokkert. Å se han var veldig spesielt.

Svein Kjetil Lode Svendsen forsvarer den drapstiltalte 30-åringen. Han vil legge ned påstand om frifinnelse, og at drapet var et uhell. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Han virka likegyldig

Kvinnen husker hun tenkte at mannen ved vinduet måtte få hjelp, og reagerte på holdningen til mannen som sto ved kjøkkenbenken:

– Han virka likegyldig, og han hadde en slapp og tilbakelent holdning.

Nabokvinnen fikk beskjed av tiltaltes søster at hun skulle komme seg ut. Kvinnen ringte deretter politiet. Hun så med jevne mellomrom ut av vinduet, og så at mannen som var stukket fikk livredning på gata.

– Da tenkte jeg at nå er han redda, fortalte kvinnen.

43-åringen ble erklært død av ambulansepersonell på stedet.

Trolig drept med IKEA-kniv

Den 43 år gamle polakken ble trolig drept med en IKEA kjøkkenkniv. Det sa rettsmedisiner ved Oslo Universitetssykehus, Silje Osberg i retten.

Stikket var plassert midt i brystet, og er påført med stor kraft, sier Osberg:

– Det har gått gjennom brystbeinet, og var fem centimeter langt og mellom 10 og 15 cm dypt.

Tiltaltes forklaring passer ikke med undersøkelsene, sier til rettsmedisineren:

– Det er et sannsynlig angrep, og det taler mot tiltaltes forklaring. Håndgrepet er motsatt av det man forventer ved brødskjæring. Dessuten er stikket høyere enn det tiltalte har forklart.

Aktor Johan Martin Kile (t.h.) mener tiltalte har drept moras samboer med forsett. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Kuttet er rent, og ikke slik det ville vært ved en ruglete brødkniv, sier Osberg.

Tiltalte har nekta for at han brukte den beslaglagte kniven, og at brødkniven må være fjernet av noen.

Dro kjensel på tiltalte

Polititjenestemennene som rykket ut til knivdrapet har i retten forklart at de pågrep tiltalte i Tresse, fordi de kjente han igjen fra en voldshendelse dagen i forveien.

Han skal da ha forklart at han kom fra stranda, og at han før det hadde vært på pub. Politibetjent Petter Spjelkaviknes sier tiltalte virka svært rusa da han ble arrestert.

– I starten lå han på gulvet. Vi fikk mer kontakt med han etterhvert. Han sa han ikke hadde noe med hendelsen å gjøre.

Søster til tiltalte er tvangsinnlagt ved psykiatrisk avdeling i Sverige, og kan ikke møte som vitne i saken.