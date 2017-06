Drapstiltalt: – Jeg skulle bare skjære brød

I Kristiansand tingrett har han i dag forklart at det var ingen uoverenstemmelser mellom dem, og at det ikke var meningen å stikke kjøkkenkniven i hjertet på 43-åringen.

Tiltalte hadde kommet fra Sverige, og bodd noen uker hos dem. Også søstera var på besøk fra Stavanger da hendelsen skjedde.

Torsdag 13. oktober i fjor, stikker 30-åringen moras polske samboer med kniv i deres leilighet i Kongens gate i Kristiansand.

Skal ha kranglet på «harrytur»

Dagen i forveien, på onsdag, har tiltalte, hans søster, mor og den drepte 43-åringen vært på handletur med danskebåten. Vitner har fortalt om krangel mellom tiltalte og moras samboer, men selv nekter han for dette.

Da de kommer tilbake, besøker tiltalte og hans søster en bekjent, og her oppstår det en krangel om kvelden. Politiet rykker ut, og tiltalte har da knust vinduer og har kuttet opp hendene.

Han og søsteren blir arrestert, og slipper ut torsdag kveld. De ankommer til moras leilighet to timer før drapet skjer.

– Vi så X gjennom vinduet, der han sto over ei kjøttgryte, og vi banka vi på.

Tiltalte forklarte at de ba moras samboer om å gå til Kiwi for å handle blandevann. I mellomtida har tiltalte drukket ei halv flaske ren sprit, og tatt flere rivotriltabletter.

– Jeg får panikk, drar ut kniven og hiver den i vasken

Når fornærmede kommer tilbake, skal tiltalte og polakken begynt å krangle, ifølge søsterens vitnemål og aktor. Dette nekter 30-åringen for.

Søsteren forlater kjøkkenet, og ringer deres bror i Sverige. Også han har forklart at han hørte munnhuggeri i bakgrunnen. Deretter hørte han et skrik fra fornærmede.

Tiltalte nekter for at de kranglet, men sier etter press fra aktor at det kan ha vært aggressiv stemning.

– Jeg tar en kniv som jeg skal skjære brød med. Jeg går for å hente skjærefjøla i skuffen, jeg snur meg om med kniven, og så går kniven inn i X. Jeg får panikk, drar ut kniven og hiver den i vasken, forklarte 30-åringen.

Han reiser seg i vitneboksen og gestikulerer hvordan han snudde seg rundt, og polakken fikk kjørt kniven inn i hjertet.

Presser på om kniven

Aktor sier tiltalte har sagt i avhør at han holdt kniven ned langs høyre lår, og mener dette viser at han holdt kniven mye lavere enn 30-åringen forklarer i retten. Kile mener han har endret forklaring etter at han har sett bildene av plasseringen på stikket.

– Er det jeg som har sagt det, spør tiltalte.

– Ja, dette har du godkjent som din forklaring. Kan det hende du har endret dette etter at du fikk rede på hvor kniven hadde truffet, sier aktor Kile.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si.

Tiltalte sier han endret forklaring om hvor kniven traff da han så bilder i ettertid.

– Jeg var stressa, jeg ville bare bort fra situasjonen.

Aktor presser på med hvor kniven har truffet, og tiltalte blir stille i vitneboksen.